¿Quién es Miguel Vázquez? El millennial millonario detrás de Ueno Bank que provocó una crisis en Paraguay

Millones de paraguayos y el Estado se quedaron sin acceso a los fondos depositados en Ueno Bank tras el cierre de la entidad financiera.

Miguel Vázquez, un triatleta millennial que era propietario de uno de los bancos más grandes de Paraguay, soñaba con crear el primer unicornio de su país y ser el primero en cotizar una empresa local en la Bolsa de Valores de Nueva York. En cambio, Vázquez fue encarcelado esta semana cuando el banco central de Paraguay cerró la entidad financiera, Ueno Bank SA, alegando problemas de liquidez.

La caída de Ueno no solo afectó a Vázquez. Este jueves, el presidente paraguayo Santiago Peña renunció bajo la amenaza de un juicio político debido a sus estrechos vínculos con la entidad financiera en quiebra, tanto como inversionista como líder de una administración que depositó más de 800 millones de dólares, una cantidad récord, en el banco ahora cerrado.

Ahora, millones de paraguayos y el Estado no pueden acceder a su dinero depositado en Ueno, un banco que a principios de este año estaba valorado en casi 500 millones de dólares. La participación de Vázquez, por sí sola, ascendía a 375 millones de dólares, lo que probablemente lo convertía en una de las personas más ricas de una de las naciones más pobres de Latinoamérica antes del colapso de Ueno.

Peña abordó directamente la crisis de Ueno en un video de renuncia publicado en las redes sociales.

“Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero”, dijo Peña. “Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es garantizar la devolución de esos recursos”.

La historia de Ueno Bank: del negocio familiar a la crisis bancaria en Paraguay

El arresto y el cierre representan un giro sorprendente para Vázquez, de 36 años, quien transformó una entidad financiera no bancaria en un banco omnipresente utilizado por dos tercios de los paraguayos. Ueno incluso patrocinó a la selección nacional de fútbol, ​​que entusiasmó al país cuando eliminó a Alemania del Mundial a principios de este año, lo que motivó la declaración de un día festivo nacional.

Hijo único, Vázquez había logrado multiplicar la fortuna familiar antes del colapso de Ueno. Su abuelo materno era dueño del concesionario local de Mercedes Benz, mientras que su abuela paterna vendía comestibles en un puesto del mercado. Su padre creó un negocio de microcréditos en ese mismo puesto, dirigido a personas excluidas del sistema bancario.

“Más que un emprendedor, soy la tercera generación, un heredero que construye sobre los hombros de dos gigantes”, dijo Vázquez en una entrevista de 2024.

Vázquez se hizo cargo de la pequeña entidad financiera de su padre, conocida como Credicentro, y la transformó en Ueno Bank en 2023. El banco húngaro OTP Bank Plc aumentó su participación en la sociedad holding de Ueno a principios de este año hasta el 10 por ciento, valorándola en 470 millones de dólares en junio.

Vázquez es también el propietario mayoritario de Grupo Vázquez, un holding que incluía a Ueno, así como activos dedicados a diversos sectores, desde la ganadería hasta el comercio electrónico. Según su informe anual, empleaba a 6 mil personas y obtuvo ingresos superiores a los 100 millones de dólares en 2025. Además, sus participaciones se triplicaron con creces desde 2020, alcanzando las 28 a finales del año pasado.

Víctor Dante Gulino, abogado de Vázquez, no respondió a las solicitudes de comentarios de Bloomberg, pero declaró a los medios locales que desconocía los cargos exactos que pesaban sobre Vázquez. Permanecerá en prisión preventiva, según informó el jueves el medio local ABC.

La sede de Ueno en Asunción era conocida como “La Matriz”, diseñada para parecerse a una oficina de Google, según una persona que visitó el lugar y pidió permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de las conversaciones mantenidas allí. Estaba decorada con paredes de cristal, madera brillante, plantas colgantes y arte indígena. Las salas de reuniones contaban con tableros de ajedrez, y chefs y mayordomos privados servían el almuerzo a los ejecutivos en su ala del edificio.

Vázquez ha declarado que participa en competiciones Ironman, corre en automovilismo y le gusta comparar su estrategia empresarial con las carreras. “Me encanta la velocidad, me encanta correr”, afirmó en la página web de Ueno. Una persona cercana a él comentó que también colecciona autos deportivos de lujo.

Los vínculos del expresidente Santiago Peña con el dueño de Ueno Bank

La relación de Vázquez con Peña, presidente de Paraguay desde 2023, fue objeto de especial escrutinio y llevó a la Cámara de Diputados a iniciar el jueves un proceso de destitución. Peña renunció mientras los legisladores debatían qué hacer, pero antes de que se votara su destitución.

Peña invirtió entre 2019 y 2025 en una de las empresas de Vázquez, pero no directamente en Banco Ueno. Su oficina no respondió a la solicitud de comentarios.

Durante su presidencia, Peña defendió al banco Ueno y la decisión de su gobierno de depositar dinero en él, afirmando que recompensaba a los ahorradores con altas tasas de interés. “Estamos protegiendo los ahorros de los depositantes”, declaró a finales de 2024, añadiendo que las críticas sobre posibles conflictos de intereses formaban parte de una “campaña mediática mezquina y mentirosa”.

Ueno obtuvo su licencia bancaria hace menos de tres años, poco después de que Peña asumiera la presidencia. El presidente del banco central, Carlos Carvallo, quien autorizó la licencia, trabajó anteriormente para Vázquez como director de la entidad que posteriormente se convirtió en Ueno. Carvallo también renunció esta semana , poco después de clausurar Ueno, un banco cuyo nombre es un juego de palabras con el término español para “bueno”.

Los depósitos gubernamentales en Ueno crecieron rápidamente, pasando de menos de 100 millones de dólares en enero de 2024 a representar aproximadamente el 20 por ciento de todos los ahorros estatales depositados en el sistema bancario a finales de septiembre, incluyendo cientos de millones de dólares de la agencia de seguridad social de Paraguay.

No está claro qué sucederá con esos fondos tras el cierre del banco. El seguro de depósitos de Paraguay garantiza los ahorros hasta 38 mil dólares.

Miguel Vázquez tomó las riendas de Ueno Bank sin tener título universitario

Vázquez empezó a trabajar en los negocios familiares desde muy joven, ayudando a su padre a cerrar préstamos para Credicentro cuando aún era adolescente.

Comenzó sus estudios universitarios en una institución privada de Asunción, pero en una entrevista de 2024 afirmó que nunca se graduó y que tuvo una discusión con un profesor que defendía los derechos laborales en Paraguay. “Le dije al profesor que los empleados también tienen responsabilidades, no solo el empleador, porque de lo contrario solo se están creando izquierdistas”, declaró.

Según declaró, posteriormente estudió finanzas en Incaé, una escuela de negocios costarricense, pero no obtuvo un título. Vázquez asumió la dirección del negocio familiar en 2014, según su perfil de LinkedIn, que utilizó en los últimos meses para republicar declaraciones en defensa de la solidez financiera de Ueno.

Ueno fue noticia en 2025 cuando patrocinó a la selección de fútbol de Paraguay. También había ofrecido cuentas a los miembros del equipo, quienes esta semana afirmaron que también les habían impedido acceder a sus ahorros, según un comunicado atribuido a los jugadores y publicado por Gustavo Gómez, quien fue capitán de la selección paraguaya y actualmente es capitán del Palmeiras de Brasil.

“Fuimos víctimas de esta situación, al igual que muchas familias paraguayas, y compartimos la misma indignación”, decía la publicación. “Nuestra prioridad absoluta deben ser los trabajadores, aquellos que tenían invertidos allí los ahorros de toda su vida”.