Tiroteo en las oficinas de Citigroup deja 2 muertos: Fallecen víctima y agresor en Floria, EU

La oficina del sheriff indicó que más de 3 mil 200 personas se encontraban en el campus del banco cuando ocurrió el tiroteo. (AP).

Dos personas murieron en un tiroteo en el complejo de oficinas de Citigroup en Tampa, Florida, según la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

Una víctima y un sospechoso murieron el miércoles, según informó la oficina en redes sociales. Hacia la 1:30 p. m., hora local, las autoridades estaban desalojando el edificio y reuniendo a las personas con sus familias. Un representante de la oficina del sheriff confirmó que se produjeron disparos.

Un testigo declaró a la cadena de televisión local WTSP que estaba almorzando cuando un coche embistió la cafetería mientras se oían disparos. Otro reporte local señaló que poco después aparecieron helicópteros sobrevolando la zona mientras cientos de empleados se encontraban en un aparcamiento, muchos de ellos con el teléfono móvil pegado a la oreja.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough publicó la grabación de una llamada al 911 realizada por una persona en el campus de Citi, quien reportó que “alguien estaba disparando”.

Las imágenes de las cámaras corporales muestran a los agentes entrando al edificio mientras decenas de empleados eran evacuados en fila india con las manos en alto. La oficina del sheriff indicó que más de 3 mil 200 personas se encontraban en el campus del banco ese día y que más de 400 agentes del orden respondieron a la emergencia.

“Se trató de una situación trágica en la que una víctima fue asesinada por un individuo que tenía la intención de matar a tantas personas como fuera posible”, declaró el sheriff Chad Chronister.

Un guardia de seguridad armado de Citi acabó disparando al sospechoso, según informó la oficina del sheriff.

La consejera delegada de Citi, Jane Fraser, calificó el incidente de “desgarrador” en un comunicado dirigido al personal, donde señaló que un compañero de Citi perdió la vida. El banco está colaborando estrechamente con las autoridades, añadió.

“Esta es una terrible tragedia para nuestra familia Citi”, dijo Fraser. “Mis más sinceras condolencias a los seres queridos de nuestro colega, a todos nuestros compañeros en Tampa y a todos los afectados por este horrible acto de violencia. Agradezco la valiente actuación de nuestro equipo de seguridad, que evitó que este terrible día fuera aún peor”.

Citi emplea a aproximadamente 11 mil personas en Tampa, que es un centro importante para las funciones administrativas del banco, como las áreas legal, de cumplimiento normativo y de tecnología.