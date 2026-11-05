Wall Street ‘se resbala’ tras victoria demócrata y temores sobre la IA; Nasdaq pierde 3%

Los principales índices accionarios en Wall Street operan en terreno de pérdidas ante la posibilidad de que la victoria del partido demócrata en el Congreso estadounidense suponga medidas que limiten el desarrollo de la inteligencia artificial.

Así, el Nasdaq encabeza los retrocesos al ceder 3.21 por ciento y colocarse en las 24 mil 909.37 unidades, seguido por el S&P 500 que cae 1.49 por ciento hasta los 7 mil 574.08 puntos y el Dow Jones que retrocede 0.90 por ciento, situándose en los 52 mil 875.11 enteros.

Prevemos que el apetito por riesgo se mantenga moderado, en un contexto de menor incertidumbre tras las elecciones intermedias en Estados Unidos, pero de crecientes preocupaciones sobre el rumbo de la inversión en inteligencia artificial.

Así cotiza la BMV HOY

A nivel local, el mercado bursátil mexicano cotiza en terreno positivo, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.44 por ciento alcanzando las 71 mil 133.88 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores suma 0.32 por ciento para situarse en los mil 438.70 enteros.

En contraste, la mayoría de las bolsas en Europa registra ligeros avances: el FTSE MIB de Italia encabeza las ganancias al subir 0.96 por ciento a los 50 mil 832.54 puntos, secundado por el DAX de Alemania que gana 0.68 por ciento situándose en los 26 mil 444.33 enteros, el CAC 40 de Francia que avanza 0.36 por ciento a los 8 mil 233.36 puntos.

El FTSE 100 de Londres que suma 0.03 por ciento hasta las 10 mil 867.98 unidades; por su parte, el Euro Stoxx 50 presenta una leve minusvalía de 0.12 por ciento para ubicarse en los 6 mil 257.99 enteros.

En el mercado energético, los precios del petróleo operan al alza. El West Texas Intermediate (WTI) repunta 1.55 por ciento y se vende en 89.49 dólares por barril, a la vez que el Brent escala 2.21 por ciento para cotizar en los 96.71 dólares por unidad.