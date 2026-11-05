Venta de autos crece 3% y toca en octubre su mejor nivel en 10 años

Durante octubre de 2026, la venta de vehículos nuevos en México creció 3.1 por ciento anual, al sumar 137 mil 438 unidades, el mejor resultado en volumen para ese mes en una década, cuando en octubre del 2016 se comercializaron 137 mil 503 automóviles.

Guillermo Rosales, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó que el mercado también registró un avance frente al mes inmediato anterior, con un incremento de 6 por ciento en la comercialización de vehículos ligeros.

“En el mes de octubre de 2026 se comercializaron 137 mil 438 vehículos ligeros, cifra 3.1 por ciento superior a las 133 mil 260 unidades de octubre de 2025, lo que marca un avance de 4 mil 178 unidades”, señaló.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (Raiavl), elaborado por el Inegi, el crecimiento mensual fue de 7 mil 762 unidades respecto a septiembre, comportamiento que permitió que las ventas superaran la previsión de la AMDA, que calculaba colocar 132 mil 565 vehículos durante octubre.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en octubre fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 132 mil 565 unidades. La estimación tuvo una diferencia porcentual de 3.5 por ciento con respecto al dato observado de 137 mil 438 unidades”, explicó Rosales.

Ventas acumuladas rozan 1.3 millones de unidades

En el acumulado de enero a octubre, la venta alcanzó un millón 287 mil 268 unidades, un alza de 4.8 por ciento anual.

“En enero-octubre de 2026 se comercializaron un millón 287 mil 268 vehículos ligeros, cifra 4.8 por ciento superior al millón 228 mil 108 unidades de enero-octubre de 2025, lo que marca un incremento de 59 mil 160 unidades”, precisó.

Aumentaron las ventas de Nissan durante el mes de octubre. (Gráfico: El Financiero)

El resultado también estableció un máximo histórico para los primeros diez meses del año, al superar en 2.2 por ciento el récord anterior de 2016, cuando se vendieron un millón 259 mil 645 unidades.

“En el comparativo histórico, las cifras reflejan el periodo acumulado más alto en la serie publicada por Inegi. El nivel de comercialización de enero-octubre 2026 fue superior a las ventas en similar periodo de 2016, colocándose un 2.2 por ciento por arriba del millón 259 mil 645 unidades comercializadas entonces”, apuntó.

¿Qué marcas de autos se vendieron más en México?

De acuerdo con el Inegi, Nissan, General Motors (GM) y Volkswagen (VW) encabezaron las marcas con mayor volumen de ventas, aunque con diferencias importantes en sus tasas de crecimiento.

Nissan registró un incremento anual de 8 por ciento en sus ventas durante el mes, mientras que General Motors avanzó 9.8 por ciento. Volkswagen, en contraste, reportó una disminución de 6.4 por ciento frente a octubre del año pasado.

Entre las marcas japonesas, Mazda avanzó 12.4 por ciento, muy similar a KIA, que registró un crecimiento de 10.3 por ciento. En tanto, Toyota y Honda registraron un retroceso de 12.4 y 8 por ciento, respectivamente.

En el segmento de marcas de origen chino también se observaron comportamientos contrastantes. Changan disminuyó 24 por ciento sus ventas y Great Wall registró una caída de 25.2 por ciento, mientras que otras firmas aceleraron su presencia en el mercado nacional.

Geely aumentó 75.8 por ciento sus ventas en octubre y Jetour Soueast avanzó 52.5 por ciento. En contraste, JAC registró una caída de 4.3 por ciento, mientras que MG Motor tuvo una baja de 0.2 por ciento anual.

En cuanto al entorno de precios, Rosales indicó que la inflación general anual fue de 3.62 por ciento en la primera quincena de octubre, mientras que el componente correspondiente a la compra de automóviles registró una variación negativa.

“El índice nacional de precios al consumidor registró un avance anual de 3.62 por ciento y el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un decremento anual de 0.87 por ciento”, detalló.

El representante de los distribuidores señaló que los especialistas del sector privado consultados por el Banco de México estiman un crecimiento del PIB de 1.5 por ciento para 2026 y de 1.83 por ciento para 2027. Para la inflación, las previsiones son de 3.88 y 3.85 por ciento, respectivamente.