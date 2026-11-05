La IA y el siguiente salto industrial de México

México tiene empresas ancla y cercanía al mercado. Lo que no tiene es tiempo ilimitado, explica Enrique Quintana.

México se está convirtiendo en una gran plataforma exportadora de servidores para la inteligencia artificial. El siguiente paso que debemos dar es conseguir que una mayor parte de su valor se genere aquí. La velocidad con que cambia la tecnología vuelve urgente esa tarea.

La nueva plataforma Vera Rubin, de Nvidia, permite entender por qué. Su diseño integra procesadores, conexiones y enfriamiento en módulos más fáciles de ensamblar. La empresa afirma que armar una charola de cómputo toma unos cinco minutos, frente a más de una hora y media en la generación anterior. Si se reduce el trabajo de integración final de cada equipo, México debe buscar mayor participación en componentes e ingeniería.

El efecto para México dependerá de dónde se produzcan los módulos y de qué proveedores consigan contratos. Una empresa taiwanesa puede fabricar aquí, como ocurre con Foxconn. Lo decisivo es ampliar las actividades realizadas en el país. Las compras locales, los empleos especializados y la tecnología propia permitirán evaluar cuánto avanzamos.

El punto de partida es formidable. México exportó 82 mil 900 millones de dólares en servidores durante el primer semestre de 2026. En los 12 meses concluidos en junio, esas ventas crecieron 172.1 por ciento interanual. Esa escala justifica una estrategia para desarrollar proveedores.

La dependencia de suministros asiáticos explica parte del desafío. En el primer semestre, México importó de Taiwán 28 mil 400 millones de dólares en servidores, frente a 15 mil 100 millones durante todo 2025. Las cifras muestran la fuerza de ese vínculo, aunque no permiten calcular cuánto valor nacional contiene cada equipo exportado.

¿Dónde están las oportunidades? Alrededor de los procesadores hay una industria de gabinetes, piezas de precisión, conexiones eléctricas y sistemas de enfriamiento. También está la infraestructura que suministra energía a los centros de datos. Cada mercado tiene compradores y exigencias distintas. Habría que identificar productos concretos y empresas instaladas en México capaces de competir por esos pedidos.

Existen capacidades que pueden servir de base. Vertiv fabrica equipos de enfriamiento en Monterrey y Prolec produce transformadores en Nuevo León. México participa así en la infraestructura física de esta revolución. La experiencia de la industria automotriz en metalmecánica y conexiones eléctricas ofrece otra ruta, aunque producir para servidores exige inversiones y superar las pruebas propias de ese mercado.

También hay oportunidades en ingeniería. Circuify ofrece, desde Guadalajara, servicios de diseño y verificación de circuitos integrados. El programa Circuito 14 busca desarrollar proveedores de semiconductores y alta tecnología en Jalisco. Su avance deberá medirse por los proyectos y contratos obtenidos, además del número de empresas participantes.

Para conectar esas capacidades con la demanda, Penang, en Malasia, ofrece una experiencia útil. Durante cinco décadas se ha formado en esa región un ecosistema de electrónica, ingeniería de precisión y automatización. Atraer multinacionales y desarrollar proveedores locales son tareas complementarias: las primeras aportan acceso al mercado; los segundos necesitan recursos y aprendizaje para atenderlo.

En abril de 2026, el gobierno de Penang lanzó la iniciativa ATE Campus, orientada a la automatización, las pruebas y los equipos. Su primera fase contempla colaboración, formación y desarrollo de laboratorios; una segunda explorará la creación de un campus físico. El lanzamiento incluyó acuerdos con 11 multinacionales para facilitar proyectos piloto y el desarrollo de proveedores. El mecanismo busca superar una dificultad crucial: conseguir que un comprador pruebe una solución local y abra la puerta al primer contrato.

México podría adaptarlo. Las empresas ancla tendrían que identificar componentes que puedan adquirir localmente y definir requisitos de calidad y entrega. Los gobiernos estatales y las universidades podrían coordinar laboratorios y formación. La banca de desarrollo, junto con la privada, podría financiar herramental, pruebas y capital de trabajo ligados a pedidos o a procesos verificables de calificación.

Cada proyecto debería partir de una necesidad del comprador, evaluar la capacidad del fabricante y establecer qué inversión falta. También debería definir quién paga las pruebas y qué ocurre si el producto las supera. Para una PyME, financiar meses de preparación sin claridad sobre la demanda puede hacer inviable una oportunidad técnicamente alcanzable.

La certeza comercial es otra condición. El T-MEC entró en una etapa de revisiones anuales y Estados Unidos abrió la consulta para la de 2027. México debe procurar reglas que permitan planear inversiones y conservar el acceso preferencial. Exigir mayor contenido regional puede estimular proveedores, siempre que haya capacidad para responder y plazos para desarrollarla.

A ello se suma la infraestructura. Fabricar equipos complejos exige un suministro eléctrico confiable, disponibilidad de agua según las necesidades de cada proceso y conexiones logísticas eficientes. Los obstáculos de cada polo industrial deben resolverse junto con los proyectos de inversión. Un proveedor difícilmente aceptará compromisos de entrega si no puede asegurar la continuidad de su producción.

El talento es crucial. Empresas y centros educativos deberían acordar formación en diseño térmico, electrónica de potencia, manufactura de precisión y pruebas. Los perfiles dependerán de los productos elegidos. Vincular la capacitación con inversiones y contratos daría una perspectiva laboral más clara a quienes se formen.

Un horizonte de tres a cinco años puede servir para ordenar este esfuerzo, condicionado a inversión, certificación y demanda. En el primer año convendría seleccionar proyectos con compradores identificados y comenzar su evaluación. Después habría que seguir cuántos proveedores logran certificarse, cuánto venden y qué capacidades incorporan. Ampliar las capacidades de diseño y desarrollar propiedad intelectual propia exigirán continuidad, aun cuando algunas empresas ya participan en esas actividades.

La lección de Vera Rubin es que la forma de producir servidores está cambiando mientras México gana escala.

Esa posición abre una oportunidad para negociar nuevas actividades y desarrollar proveedores. La urgencia proviene de los contratos que se asignan en cada generación.

El éxito dependerá de convertir la expansión exportadora en contratos, conocimiento y capacidades que permanezcan en el país. México tiene empresas ancla y cercanía al mercado. Lo que no tiene es tiempo ilimitado.

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