Ernesto ‘N’ reclama bloqueo de su Pensión Bienestar; jueza rechaza amparar a exgobernador de Baja California

El que fuera gobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, actualmente en prisión domiciliaria, vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, lo que se conoce como ‘huachicol fiscal’, reclama el bloqueo de su cuenta del Banco Bienestar vinculada al cobro de su pensión de personas adultas mayores.

Los abogados del exmandatario promovieron un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada; reclaman la inmovilización, retención, bloqueo y congelamiento de su cuenta del Banco del Bienestar, en la que se le depositaban el dinero correspondiente su beneficio económico de persona mayor de 66 años.

Jueza niega suspensión a Ernesto Ruffo por bloqueo de su pensión del Bienestar

El ex mandatario señala en su demanda que la suspensión de uso de su cuenta le impide solventar sus gastos vitales elementales de alimentación, atención médica, y cuidados básicos durante el resguardo domiciliario que cumple en su vivienda de Ensenada dentro del proceso penal seguido por cargos relacionados al huachicol fiscal.

Señala formalmente como autoridades responsables a los titulares de la Secretaría de Bienestar, del Gobierno Federal, de la Subsecretaría de Bienestar, la Dirección General para la Operación de Programas Sociales; además del Delegado Estatal en Baja California, el Director Regional de Programas para el Desarrollo y al representante legal del Banco del Bienestar.

La juzgadora negó la suspensión provisional solicitada, y determinó que, si bien se demostraron los actos reclamados, los abogados omitieron acreditar el requisito de la apariencia del buen derecho y su interés suspensional.

Es decir que los representantes de Ruffo Appel no presentaron pruebas documentales encaminadas sobre la titularidad de su cuenta bancaria señalada, ni un documento que demuestre su derecho legal sobre el programa de pensión social que dejó de percibir.

La jueza afirma que las pruebas vinculan de manera personal al quejoso, pero resultan insuficientes para comprobar la personalidad suspensional y la titularidad del derecho patrimonial alegado, y le negó medidas cautelares.

Fijó para el 10 de noviembre de 2026 la audiencia incidental, y para el 5 de enero de 2027, la audiencia constitucional.

Políticos y empresarios también tienen la Pensión Bienestar

Otros políticos mexicanos que cuentan con este beneficio son:

Entre los beneficiarios también figuran la senadora Judith Díaz Delgado y Leonel Godoy Rangel, así como los empresarios Alfonso Romo Garza, Gerardo Garza Sada y David Garza Lagüera.