¡Batazo de grandes ligas! Así funcionará la app LMB Diamante para comprar boletos, chelas y todo desde tu butaca

El sistema para la compra de boletos funcionará en cada uno de los estadios de la Liga Mexicana de Beisbol y se implementará a partir de la temporada 2027. (Foto: Cuartoscuro, LMB, Fanki, ChatGPT)

¡Ahora sí se volaron la barda! La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se alió con Fanki, empresa especializada en boletaje digital, para que los amantes de los batazos puedan comprar sus entradas y acceder a los estadios de los 20 equipos mediante una misma plataforma digital.

Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la LMB, y Tatiana Fontalvo, cofundadora y directora general de Fanki, anunciaron el lanzamiento de LMB Diamante, una aplicación que permitirá a los aficionados adquirir boletos, comprar alimentos y bebidas, obtener artículos oficiales y acceder a recompensas por su fidelidad.

La plataforma comenzará a funcionar en abril del próximo año con el arranque de la temporada 2027, con la digitalización del boletaje, mientras que los servicios adicionales se incorporarán gradualmente a partir de 2028. Esta alianza busca replicar el modelo de boletaje digital implementado por Fanki con motivo de la reinauguración del Estadio Banorte.

¿Cómo funcionará LMB Diamante para comprar boletos y entrar al estadio?

La primera etapa de LMB Diamante, impulsada por Fanki, permitirá centralizar la compra de boletos y abonos de los 20 equipos de la liga mediante un sistema unificado, una medida con la que el circuito busca modernizar el acceso a sus estadios y facilitar la adquisición de entradas.

Cada club tendrá su propio espacio dentro de la plataforma, donde los aficionados podrán consultar sus encuentros y adquirir entradas. Los boletos digitales también servirán para ingresar a los parques de pelota mediante el escaneo de un código QR.

Horacio de la Vega explicó que la aplicación LMB Diamante estará inspirada en MLB Ballpark, la aplicación oficial de las Grandes Ligas de Estados Unidos.

El directivo destacó que esta alianza permitirá sustituir los diferentes sistemas de boletaje utilizados por los clubes y concentrar la experiencia digital de los aficionados en una misma plataforma.

“La alianza que hacemos con Fanki para centralizar toda la experiencia de boletaje [...] no es un tema que pasa todos los días. La verdad que llevamos más de 3 años planeando esta estrategia”, explicó ante medios de comunicación.

LMB Presentación de la alineación entre la LMB y Fanki. (Foto: Vladimir Fernández)

¿Qué servicios ofrecerá LMB Diamante a los aficionados desde 2028?

La compra de boletos será solamente el comienzo. A partir de 2028, la LMB incorporará gradualmente nuevos servicios que permitirán a los aficionados adquirir productos desde sus teléfonos y recibirlos directamente en sus butacas, sin perderse un solo instante de la emoción de lo que ocurre en el diamante.

Entre los productos que podrán adquirir a través de la aplicación son:

Alimentos y bebidas : los asistentes podrán solicitar comida, cerveza y otros productos disponibles en los estadios desde la aplicación.

: los asistentes podrán solicitar comida, cerveza y otros productos disponibles en los estadios desde la aplicación. Mercancía oficial : compra de jerseys, gorras y artículos relacionados con los equipos y la Selección Mexicana de Beisbol.

: compra de jerseys, gorras y artículos relacionados con los equipos y la Selección Mexicana de Beisbol. Memorabilia: adquisición de objetos coleccionables, como pelotas autografiadas por jugadores y artículos conmemorativos.

Además, la aplicación permitirá darle un batazo al efectivo, ya que LMB Diamante integrará un sistema de pagos digitales con la participación de Banorte.

Otra de las novedades serán los boletos digitales coleccionables, que permitirán a los aficionados conservar un recuerdo de cada partido al que asistieron: “Para mí el boleto dejó de ser un boleto de entrada y acceso; es la entrada a una experiencia”, expresó el presidente ejecutivo de la LMB.

Los aficionados podrán comprar alimentos, bebidas y artículos de colección, como pelotas y bates autografiados, desde la aplicación LMB Diamante. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Cómo podrán los aficionados acumular diamantes y conseguir recompensas especiales?

Otra de las novedades de la aplicación será un programa de fidelización que permitirá acumular puntos llamados diamantes, con los cuales los aficionados podrán acceder a beneficios relacionados con su asistencia a los partidos.

Horacio de la Vega explicó que los aficionados podrán canjear los diamantes acumulados por diferentes recompensas, como mejores lugares en las gradas, descuentos especiales y experiencias exclusivas relacionadas con los partidos de la LMB.

El objetivo de esta modalidad es reconocer la fidelidad de los aficionados que visitan constantemente cada uno de los estadios.

¿Qué desafíos enfrenta la LMB para implementar su aplicación digital?

La implementación de LMB Diamante representa un cambio importante para la operación comercial de la liga. De acuerdo con Horacio de la Vega, la centralización del boletaje requirió más de 3 años de preparación, así como negociaciones y acuerdos entre los equipos.

El directivo reconoció que uno de los principales desafíos será la infraestructura tecnológica de los estadios, particularmente la conectividad a internet, necesaria para operar los accesos digitales y los futuros sistemas de pagos.

También explicó que el proyecto involucrará a diferentes empresas especializadas en tecnología, bases de datos y programas de fidelización, además de Fanki y Banorte.

De la Vega reconoció que la transición podría presentar dificultades, aunque consideró que la liga debe adaptarse a las nuevas tecnologías para mejorar sus servicios.

LMB Horacio de la Vega señaló que la alianza con Fanki y el lanzamiento de la app de LMB Diamante buscan mejorar la experiencia de los fans del béisbol al momento de ir a los estadios. (Foto: Vladimir Fernández)

“Lo único que persiste siempre en la vida es el cambio. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser capaces de adaptarnos al cambio o provocar el cambio justamente para poder generar oportunidades de mejora”, señaló.

Otro de los objetivos será aprovechar la información de los aficionados para conocer sus hábitos de consumo, frecuencia de asistencia y preferencias dentro de los estadios, con el propósito de mejorar las decisiones comerciales.

Con esta alianza, la LMB busca que sus 20 equipos compartan una misma infraestructura tecnológica y que los aficionados encuentren en LMB Diamante una herramienta para disfrutar de los partidos, realizar compras y obtener beneficios por su fidelidad.