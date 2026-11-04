Ariadna Montiel se lanza contra Fox por decir que ayudó a Calderón: ‘Trataste la Presidencia como negocio’

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, arremetió contra el expresidente Vicente Fox Quesada, luego de que este reconociera públicamente que intervino para que Felipe Calderón ganara la elección presidencial de 2006. La dirigente lo calificó como un “traidor a la democracia” y un “delincuente electoral confeso”.

Durante una conferencia de prensa, Montiel presentó un fragmento de una entrevista en la que Fox admitió haber operado para que la Presidencia permaneciera en manos del PAN. “Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, expresó el exmandatario en la grabación.

En el mismo fragmento, Fox explicó que buscaba mantener la sucesión presidencial dentro de su partido político y reconoció que no habría entregado la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, quien contendió en aquellos comicios.

Al reaccionar a estas declaraciones, Montiel cuestionó que el expresidente hable abiertamente de su intervención electoral sin enfrentar consecuencias. También criticó la manera en que Fox entendía el ejercicio del poder, al comparar la sucesión presidencial con la decisión de un empresario sobre quién debía quedarse al frente de su negocio.

“Él veía al país como un negocio, dicho en sus palabras. Él veía al país como una… desde su posición de presidente, como una gerencia”, sostuvo la dirigente morenista.

Montiel consideró que la intervención de Fox representó una vulneración al derecho de la ciudadanía a decidir quién debía gobernar y afirmó que lo ocurrido en 2006 debe ser considerado un daño a la nación.

“El fraude electoral debería… debe ser considerado como un daño a la nación, como una traición a la patria, porque es pasar por encima de la voluntad popular”, declaró.

En otro mensaje, la presidenta de Morena calificó al exmandatario como un “traidor a la democracia y delincuente electoral confeso”, al recriminarle que admitiera haber metido las manos en el proceso electoral para impedir el triunfo de López Obrador.

La dirigente sostuvo que las acciones de Fox no evitaron que Morena llegara posteriormente al poder, aunque, desde su perspectiva, retrasaron la llegada del proyecto político encabezado por López Obrador y obligaron al movimiento a continuar su organización para alcanzar la Presidencia.