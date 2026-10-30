Sheinbaum defiende a AMLO y niega enemistad con Cuauhtémoc Cárdenas: ‘Tuvieron sus diferencias’

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas tuvieran una rivalidad. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Cuartoscuro)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador y el exgobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, tenían diferencias, pero no una enemistad, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante la acusación de Marco Rascón, dirigente social, quien señaló al expresidente López Obrador de organizar abucheos contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo en 2005, la mandataria negó que existiera una rivalidad.

La mandataria defendió al expresidente López Obrador, quien dijo que estaba agradecido con Cuauhtémoc Cárdenas y que, pese a sus diferencias, fue con él con quien se reunió después de ganar las elecciones de 2018.

“Saben lo que hizo López Obrador cuando gana la elección el 2018, a quién es al primero que va a visitar al siguiente día, a Cuauhtémoc Cárdenas, a invitarlo a sumarse al gobierno. Tuvieron sus diferencias, sí. Fíjense de lo que habla de la grandeza de un hombre, que dice: ‘Aun cuando tenga mis diferencias y todo, tengo que reconocer a quien me invitó a este movimiento de transformación y de quien hizo la primera ruptura de un régimen corrupto y autoritario’”, recordó.

La mandataria aseguró que la reunión entre AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas fue revelada en alguno de los libros del expresidente.

¿Sheinbaum llegará al homenaje de Cuauhtémoc Cárdenas? La presidenta ajusta su agenda por gira en Hidalgo

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que asistirá al homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que se realizará en Bellas Artes, aunque llegará por la tarde.

El homenaje de cuerpo presente del líder de la izquierda mexicana comenzará a las 11:00 horas de este 30 de octubre.

El evento fue anunciado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien dijo: “Por último, ayer falleció Cuauhtémoc Cárdenas, un gran luchador por la democracia en este país y el iniciador de que aquí en la Ciudad de México. El iniciador de una ciudad de derechos y libertades”.

Cárdenas escribió críticas contra el gobierno de AMLO

Aunque se niega una enemistad entre AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero escribió en varias ocasiones críticas contra la administración del tabasqueño.

Los diferentes puntos de vista quedaron plasmados en un libro publicado en 2022, titulado ‘Por una democracia progresista’, donde profundizó su desacuerdo con las políticas del primer gobierno morenista.

Algunos de los cuestionamientos que hizo Cárdenas a López Obrador fueron por priorizar la construcción de la refinería Dos Bocas sobre el impulso a la exploración y explotación de petróleo.

En este sentido, López Obrador reconoció que veía a Cuauhtémoc Cárdenas como adversario político, dijo en enero de 2023.