Alfonso Ramírez Cuéllar pide cárcel para Guadalupe Taddei: ‘Deben fincarle responsabilidades’

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, señaló que Guadalupe Taddei, quien renunció como consejera presidenta del INE, debe ser investigada tras señalamientos de corrupción en su contra.

“La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel. Deben de fincársele responsabilidades administrativas y responsabilidades penales. La Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y de las cuentas, de los grupos y de las empresa que aquí hemos conocido como proveedoras de material y de insumos de carácter electoral”, comentó Ramírez Cuéllar durante

Ramírez Cuéllar consideró que es necesaria información más clara sobre “el cártel” o “sistema de coyotaje electoral” que se fraguó desde hace algunos años. Y recordó que el próximo año habrá elecciones intermedias en México.

Los comentarios de Ramírez Cuellar se dieron durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente.

El pasado 26 de octubre, Guadalupe Taddei presentó su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que fuera acusada por irregularidades en adjudicaciones a un contratista, que llevaron a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tomara el caso.

La renuncia de Taddei se produjo después de que el periódico Reforma publicara informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.

La Auditoria Superior anunció una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, mientras que Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales. Luego de eso, presentó su renuncia.

Blanca Cruz García fue nombrada como la nueva presidenta provisional del INE y tomó protesta del cargo este 28 de octubre.

Mientras tanto, el consejero electoral Arturo Castillo advirtió que los señalamientos de presuntas irregularidades atribuidas a Guadalupe Taddei podrían tener consecuencias, entre ellas la prisión preventiva oficiosa.