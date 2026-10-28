¿Cómo llegó Taddei al INE? De la tómbola de 2023 a los ‘superpoderes’ que recibió en 2024

Sheinbaum señaló que Lorenzo Córdova presidía el INE cuando Guadalupe Taddei fue nombrada titular del órgano electoral de Sonora en 2014.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Morena impulsara a Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y y señaló que su nombramiento como presidenta del Instituto Electoral de Sonora, en 2014, ocurrió cuando Lorenzo Córdova presidía el Consejo General del INE.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum sostuvo que la trayectoria de Taddei en las instituciones electorales comenzó antes de que Morena llegara al Gobierno Federal. También recordó que su elección para encabezar el INE en 2023 se realizó mediante una insaculación en la Cámara de Diputados.

“¿En el 2014, quién aprueba la entrada de Taddei como presidenta de la OPLE de Sonora? El Consejo General del INE. ¿Quién era presidente del Consejo General del INE en aquel momento? Lorenzo Córdova (...) ¿Quién vota para que ella quede? La mayoría de los consejeros... Ciro Murayama, todos los que conocemos. Porque ahora hay una campaña de que Taddei era de Morena.“, declaró la mandataria.

La tómbola de 2023: ¿cómo llegó Taddei a la presidencia del INE?

El 31 de marzo de 2023, Guadalupe Taddei fue elegida consejera presidenta del INE a través de un sorteo, después de que la Cámara de Diputados no alcanzara la mayoría calificada necesaria para designar a la persona titular del organismo por votación.

La insaculación fue el último paso de un proceso que incluyó la evaluación de aspirantes y la conformación de listas de candidatos.

En una publicación en X, el analista Juan Ortiz cuestionó el proceso previo al sorteo de aspirantes. Señaló que el comité de evaluación estaba integrado por perfiles vinculados con Morena y que cuatro de los cinco finalistas también tenían nexos con el partido guinda.

La reforma de 2024 y los ‘superpoderes’ de Taddei

En octubre de 2024, el Congreso aprobó cambios a la legislación electoral que ampliaron las facultades de la presidencia del INE para designar a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

De acuerdo con Juan Ortiz, durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial, el senador morenista Pavel Jarero presentó una reserva para modificar los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El cambio permitió que la consejera presidenta realizara directamente esos nombramientos, sin necesitar la aprobación del Consejo General. Antes de la reforma, las designaciones requerían el respaldo de ocho de los once integrantes del órgano colegiado.

Ortiz denominó estas atribuciones como los “superpoderes” de Taddei y sostuvo que la reforma redujo los contrapesos internos del instituto. También señaló que seis consejeros impugnaron los cambios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque las nuevas facultades permanecieron vigentes.

Sheinbaum pide auditar contratos y deslindar responsabilidades en el INE

Tras la salida de Taddei del INE, Sheinbaum pidió investigar las irregularidades en el INE y llevar a cabo una “auditoría profunda” para deslindar responsabilidades sobre los desvíos millonarios en materiales electorales durante las gestiones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei.

Sheinbaum también planteó revisar a las empresas proveedoras de materiales electorales, al señalar que, de acuerdo con información difundida públicamente, cuatro compañías concentran este mercado desde hace más de dos décadas.

“¿De dónde vienen estas empresas? Imagínense, el material electoral que se produce en época electoral es muchísimo. Entonces ahora resulta que hay un monopolio de cuatro empresas“, sostuvo la presidenta.