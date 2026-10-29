Choque de trenes en España deja 7 mexicanos heridos; buscan a otro connacional desaparecido

Grúas de gran tonelaje trabajan para retirar los vagones de los dos trenes accidentados el miércoles en la provincia española de Toledo.

México se solidariza con España tras el choque entre dos trenes que dejó 69 muertos. Además, da seguimiento prioritario para encontrar a un mexicano desaparecido tras el accidente, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado.

“La SRE expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario en Urda, Toledo, así como su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España. Asimismo, desea una pronta recuperación a las personas lesionadas”, dice el documento.

La cancillería destacó que la embajada de México en España activó el protocolo de protección consular y mantiene comunicación permanente con autoridades españolas, así como con familiares del mexicano desaparecido.

“La embajada ha establecido contacto con 7 personas mexicanas que viajaban a bordo de los trenes involucrados. Todas recibieron atención médica por lesiones leves y ya fueron dadas de alta”, detalló la SRE.

Hay 69 muertos por el accidente de tren en España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió este jueves en que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando “día y noche” para esclarecer “hasta el último detalle” de lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó un saldo de 69 fallecidos, y reforzar la seguridad.

Sánchez hizo una declaración institucional tras participar en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, al sur de Madrid.

La cifra de fallecidos en el accidente ocurrido entre dos trenes de alta velocidad asciende ya a 69, informó el presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión en el Cecopi.

García-Page detalló que, de los 110 heridos, 60 han recibido ya el alta médica y 50 permanecen hospitalizados en distintos centros.

Pedro Sánchez promete aclarar ‘hasta el último detalle’

El jefe del Ejecutivo se trasladó al lugar del siniestro, la localidad de Urda (Toledo), y desde allí aseguró que se va a “llegar hasta el final” para saber qué es lo que provocó el accidente.

Un mensaje en el que Sánchez insistió este jueves, recalcando que el trabajo del Estado está volcado en la respuesta a una triple vertiente.

La primera de ellas, dar respuesta a la emergencia ante esta tragedia, culminar el levantamiento de los cadáveres, proceder a su identificación y completar igualmente la de los heridos.

A ello ha sumado el trabajo que se va a realizar para el esclarecimiento de las causas y, más tarde, el resarcimiento, desde un punto de vista material, a los familiares de las víctimas.

“Toda la Administración General del Estado, todas las instituciones que pertenecemos al Estado, desde el pequeño municipio al Gobierno de España, estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia”, subrayó Pedro Sánchez.

El accidente ocurrió cuando, según el Ministerio de Transportes, un tren Iryo que se encontraba parado cerca de Urda con 147 pasajeros fue embestido por detrás por otro de Renfe que llevaba 378 pasajeros.

*Con información de EFE