Sandra Cuevas pide a García Harfuch poner a dieta a policías de México: ‘Los de España parecen modelos’

Sandra Cuevas anunció que estudiará Comunicación y Periodismo en Madrid, mientras busca expandir sus negocios en España.

Sandra Cuevas quedó impresionada con el físico de los policías que encontró durante su viaje por Europa y aprovechó una transmisión en vivo para enviarle un mensaje al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc le pidió poner a dieta a los uniformados mexicanos y mandarlos al gimnasio, pues, según dijo, los policías españoles “parecen modelos”.

Cuevas compartió sus impresiones en un live de TikTok, donde habló de la apariencia de los agentes de España y Francia. Entre risas, comparó a los policías europeos con los mexicanos y bromeó con que estos últimos necesitan mejorar su condición física para no quedarse atrás.

Sandra Cuevas compara el físico de los policías españoles con el de los mexicanos

“Yo me había quedado sorprendida con los policías españoles. Ustedes no saben qué cosa”, comentó Cuevas al contar su experiencia en España.

La también empresaria mostró una fotografía de un agente español para ilustrar por qué había llamado tanto su atención. “Llegas, ves a los policías de España y parecen modelos. ¿Qué pasó ahí?”, expresó durante la transmisión.

Después, hizo una petición al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, a quien sugirió implementar cambios en el entrenamiento de los cuerpos policiales del país.

“Hay que poner a dieta a todos nuestros compañeros policías de la Ciudad de México y del país completo porque nos están ganando en otros países”, dijo.

Cuevas propuso que los uniformados mexicanos hicieran más ejercicio, levantaran pesas y asistieran al gimnasio. “¿Qué pasó ahí, querido Omar García? Hay que poner a nuestros muchachos a hacer ejercicio".

Pese a sus elogios a los uniformados europeos, Cuevas aclaró que su admiración no significaba que dejara de preferir a los mexicanos.

“No se me enojen mis mexicanos”, pidió a sus seguidores, antes de asegurar que se queda con “lo nacional” y con “lo hecho en México”.

¿Por qué Sandra Cuevas está en España?

En los últimos días, Cuevas ha compartido videos de su estancia en Madrid, donde anunció que comenzaría sus estudios de Comunicación y Periodismo, aunque aseguró que su viaje también está relacionado con sus planes políticos y empresariales.

La exalcaldesa contó el pasado 5 de octubre que busca expandir sus proyectos comerciales en España, entre ellos Sandra Cuevas Galería de Arte y Sandra Cuevas Tequila, marcas que forman parte de su grupo empresarial SC Diamond Group.

Además, adelantó sus aspiraciones de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030. En un video difundido en sus redes sociales, afirmó que quiere llegar a esa contienda como una candidata mejor preparada y con propuestas en materia de seguridad y trabajo.