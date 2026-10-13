‘Güero Gym’, líder de Pueblos Unidos, fue capturado ‘de chiripa’ en Morelos, revela García Harfuch

Fiscalía de Morelos no iba por ‘El Güero Gym’; lo liberaron para salvar vidas: Harfuch. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La Fiscalía de Morelos no iba por David ‘N’, ‘El Güero Gym’, presunto integrante de Pueblos Unidos, reveló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario explicó que el presunto criminal fue detenido en flagrancia. Las autoridades no estaban preparadas ni organizaron un operativo para capturar a ‘El Güero Gym’, por lo que se vieron rebasadas por la respuesta del grupo, que incluyó bloqueos, quemas de vehículos y la retención de tres elementos de la Fiscalía de Morelos.

Ante este escenario, el gobierno de Morelos, sin precisar quién dio la indicación, decidió negociar la liberación de los agentes a cambio de dejar en libertad a David ‘N’.

“La información preliminar que tenemos por parte del gobierno de Morelos es que no era una operación para detener a este sujeto (‘El Güero Gym’), ellos iban a unas diligencias del ministerio público para la recuperación de unos inmuebles. Cuando ven a este sujeto en flagrancia, lo detienen; no era una operación específicamente para detener a esta persona, el estado de fuerza no era el suficiente, no iba el suficiente acompañamiento del Gabinete de Seguridad”, explicó García Harfuch durante la mañanera de este 13 de octubre.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión del gobierno de Morelos de dejar en libertad al presunto criminal con el fin de ‘salvar vidas’.

Ambos coincidieron en que no habrá impunidad. Aseguraron que prepararán un nuevo operativo para detener a ‘El Güero Gym’, pero contemplarán el apoyo de las bases sociales y de los integrantes de Pueblos Unidos que impiden el libre tránsito de los oficiales.

“Son decisiones para salvar vidas, eso es muy importante. (...) Muchas veces en estas circunstancias, cuando hay vidas de por medio, se toma la decisión de salvar vidas y en todo caso preparar operativo de otro tipo para poder detener posteriormente al presunto delincuente que se quería detener”, justificó la mandataria.

Gobierno negoció en operativos fallidos

Omar García Harfuch reveló que, en otra ocasión, el gobierno federal negoció la liberación de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tras un operativo fallido en La Esperanza, Puebla.

El funcionario explicó que, al intentar detener a Isaac ‘N’, presidente municipal de La Esperanza, agentes de la SSPC fueron retenidos por pobladores. Esto provocó que las autoridades liberaran a los objetivos del operativo.

“Antes hubo compañeros de la Secretaría de Seguridad que fueron retenidos y que tuvieron que soltar a estos objetivos, los mismos que después fueron detenidos”, explicó, sin precisar las fechas.

Fue hasta principios de septiembre cuando se logró la detención de Isaac ‘N’, quien antes burló a las autoridades porque no contemplaron a las bases sociales que protegían a los presuntos criminales.