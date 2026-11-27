Dos empresas chinas instalaron semiconductores Blackwell de Nvidia en un centro de datos de Shanghái vinculado a Alice Huang, la mujer en el centro de la controversia que rodea al fabricante estadounidense de chips.

El equipamiento instalado en el Proyecto del Delta del Río Yangtsé incluye un rack GB300 NVL72, uno de los productos más potentes de Nvidia, según un número de serie especificado en documentos presentados a reguladores chinos en noviembre. Shanghai Shuoyao ofreció el equipo como garantía para obtener un préstamo de 96 millones de yuanes (14 millones de dólares) de Shanghai Innovation Bank, según documentos de la entidad revisados por Bloomberg News.

Una segunda empresa, Shanghai Kezhan, controlada por una matriz con sede en Tokio, declaró que tenía en las instalaciones un servidor GB200, que también utiliza chips Blackwell. La descripción figuraba en documentos presentados cuando obtuvo un préstamo de 90 millones de yuanes a fines de 2025 de una firma de arrendamiento financiero propiedad en su totalidad de una agencia del gobierno local de Shanghái.

Los documentos revelan por primera vez que procesadores Blackwell de Nvidia llegaron a un centro de datos chino con vínculos con Alice Huang y Megaspeed. Hasta hace poco, estos procesadores eran los productos para centros de datos más potentes de Nvidia y siempre ha sido ilegal enviarlos a China sin una licencia estadounidense.

¿Por qué EU restringió los chips de IA de Nvidia para China?

El presidente Donald Trump ha dicho explícitamente que no quiere que estos chips —que OpenAI y Anthropic utilizan para entrenar sus modelos más avanzados— lleguen al país asiático, al menos por ahora. Mientras tanto, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirmó en una ocasión que eran demasiado grandes para introducirlos de contrabando: un rack estándar GB300 NVL72 de dos metros de altura, que contiene 72 chips Blackwell Ultra y 36 procesadores Grace, puede pesar más de 1.5 toneladas y tiene aproximadamente el tamaño de un refrigerador gigantesco.

Nvidia y Jensen Huang, recientemente reincorporado como CEO, han quedado bajo intenso escrutinio en las últimas semanas por no haber logrado impedir el desvío de productos de la compañía hacia China, un mercado clandestino que funcionarios estadounidenses estiman en miles de millones de dólares.

No está claro cómo el rack GB300 llegó al país, a Shanghai Shuoyao o a este lugar específico, descrito por medios locales como un centro diseñado para albergar hasta 800 mil servidores. Al ingresar el número de serie del producto en una base de datos pública de garantías, Bloomberg determinó que fue fabricado por la taiwanesa Gigabyte Technology, que ensambla chips de Nvidia en servidores y racks. La base de datos también proporcionó un nombre de modelo para el número de serie, que coincide con un rack de servidores GB300 NVL72 fabricado por la compañía taiwanesa.

Estas son las instalaciones en China que tienen chips de IA de Nvidia de contrabando. (Bloomberg)

Este tipo de equipos suele pasar por varias manos —incluidas redes locales de distribución— antes de instalarse en centros de datos. En muchos casos, los productos que finalmente fueron introducidos de contrabando en China se vendieron originalmente a compradores en lugares sin restricciones.

Bloomberg proporcionó a Gigabyte el número de serie del rack y solicitó información sobre a quién había vendido originalmente el equipo y cuándo. La compañía se negó a responder esas preguntas, citando su política interna. La firma “lleva a cabo todos sus negocios de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables”, dijo un portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico.

Shanghai Shuoyao —la empresa que adquirió el rack GB300 y lo ofreció como garantía— opera en el centro de datos vinculado a Alice Huang y también tiene importantes vínculos con Megaspeed, con sede en Singapur, que está siendo investigada por Estados Unidos ante sospechas de que introdujo de contrabando chips de Nvidia en China, según informó Bloomberg. Shanghai Shuoyao, que no ha respondido a consultas de Bloomberg durante el último año, confirmó este mes en un inusual comunicado público que es uno de los proveedores de servicios de Megaspeed y describió la relación como “limitada a una cooperación comercial ordinaria”.

Megaspeed, por su parte, utilizó en 2024 una representación gráfica del Proyecto del Delta del Río Yangtsé para describir a inversionistas su mayor centro de datos, al que denominó una instalación en una “zona específica” de un país no identificado. Bloomberg no tiene pruebas de que la propia Megaspeed haya desviado equipos de Nvidia hacia allí, y Megaspeed ha negado haber cometido irregularidades en respuesta a la investigación estadounidense.

¿Qué sabemos de Megaspeed, la empresa de Alice Huang, presunta espía china?

La Administración de Trump incluyó este mes a Megaspeed en una lista negra comercial de Estados Unidos, citando un riesgo significativo de que esté involucrada en el desvío de chips.

Alice Huang fundó en 2023 Megaspeed, una empresa de servicios de nube de nueva generación que obtuvo una codiciada certificación de Nvidia apenas cuatro días después de su creación y posteriormente se convirtió en el mayor cliente del fabricante de chips en el sudeste asiático. También tiene vínculos con varias empresas que invirtieron en el Proyecto del Delta del Río Yangtsé, cuyo presidente es Kang Wei. Kang ha sido presentado en ocasiones como pareja sentimental de Alice Huang, según fuentes familiarizadas con el asunto.

No está claro cuánto han avanzado los operadores hacia el objetivo general del proyecto, que con 800 mil servidores estaría a la altura de instalaciones a hiperescala utilizadas por empresas como OpenAI. Tampoco está claro qué combinación de servidores planean utilizar. Los parámetros que han establecido en planes de construcción revisados por Bloomberg —específicamente, la potencia total de procesamiento en relación con el consumo de energía— serían extremadamente difíciles de alcanzar con chips de empresas chinas como Huawei Technologies.

Aun así, el hardware introducido de contrabando que se detalla en los documentos revisados por Bloomberg representa apenas una fracción de lo que necesitarían. Estos documentos solo abarcan equipos ofrecidos como garantía de préstamos, lo que proporciona una pequeña muestra de las ambiciones de los operadores y, al mismo tiempo, pone de relieve que algunas instituciones financieras chinas, incluidas algunas con vínculos gubernamentales, sabían que hardware restringido estaba ingresando a China y estaban dispuestas a prestar dinero utilizando esos activos como garantía.

Bloomberg no pudo contactar a la empresa de arrendamiento financiero que prestó dinero a Shanghai Kezhan ni a Shanghai Innovation Bank, que, además del dinero prestado a Shanghai Shuoyao, otorgó un préstamo de 200 millones de yuanes a otra compañía llamada Shanghai Longjie, también con chips restringidos de Nvidia como garantía.

Shanghai Longjie —que tiene la misma empresa matriz que Shanghai Shuoyao— declaró en documentos presentados a los reguladores que posee servidores con chips Hopper de una generación anterior de Nvidia, cuyo envío a China sin autorización de Washington es ilegal, informó Bloomberg este mes. Ese hardware fue fabricado por Super Micro Computer y Dell Technologies. No está claro si los envíos contaban con autorización estadounidense.

Esos no son los únicos chips Hopper en el Proyecto del Delta del Río Yangtsé. Shanghai Kezhan, la empresa que declaró el servidor GB200 en documentos el año pasado, también informó que tiene allí 32 servidores con chips H200. Estos productos tenían un prefijo de Gigabyte en el nombre del modelo, pero los documentos no incluían números de serie, lo que dificulta rastrearlos.

Shanghai Kezhan tiene su sede a aproximadamente medio kilómetro del Proyecto del Delta del Río Yangtsé, en el mismo complejo comercial donde Shanghai Shuoyao buscó ingenieros para trabajar con chips Nvidia H100 y H200, dos modelos restringidos. En febrero de 2024, ambas empresas incorporaron “importaciones y exportaciones” a sus actividades comerciales, según datos de Qizhidao, un proveedor de información empresarial.

Ese mismo mes, la matriz original de Megaspeed —el gigante chino de videojuegos 7Road— obtuvo 16.7 por ciento de Shanghai Kezhan a través de una filial que la empresa de videojuegos compró a Alice Huang en 2019. El 83.3 por ciento restante de Kezhan pertenece en última instancia a NeXPower Japan, según Qizhidao. El registro oficial de empresas de Japón arrojó solo una compañía llamada NeXPower, constituida en marzo de 2025. Caixin, un medio chino de noticias económicas, dijo que la firma de Tokio está controlada por Alice Huang.