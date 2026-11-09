Alice Huang, supuesta espía china, salía en la TV: Esto sabemos de su carrera como periodista

Alice Huang, también conocida como Huang Le, habría trabajado como periodista. (Foto: EFE / NetThunder / IA)

Alice Huang es el nombre del momento: está en medio del escándalo de infidelidad de Jensen Huang, CEO de Nvidia, y de paso es señalada como supuesta espía china. Sin embargo, antes de llegar a este escándalo digno de telenovelas y memes, ella estuvo vinculada a la televisión.

De acuerdo con The New York Times, las agencias de inteligencia de Estados Unidos descubrieron que Jensen Huang se relacionó con una compradora de chips que estaba espiando para China.

Se trata de Alice, también conocida como Huang Le, una empresaria y exdirectiva de la firma de Singapur Megaspeed. Según dicho medio, ella habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) para recopilar información. Su objetivo habría sido obtener información de los chips de IA e influir en que los más avanzados estuvieran disponibles en China.

Luego de que se destapó el escándalo, el CEO de Nvidia admitió que fue infiel a su esposa, pero evitó mencionar a Alice Huang.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, reconoció haber sido infiel a su esposa en medio del escándalo relacionado con Alice Huang. (Julia Demaree Nikhinson/AP)

La trayectoria de Alice Huang, supuesta espía china, en TV

De marzo a noviembre de 2023, Alice asumió el cargo de directora gerente de Megaspeed International, una empresa tiene contratos con Nvidia. La firma se especializa en servicios en la nube para inteligencia artificial (IA), anteriormente se llamaba 7Road International y se ubicaba en el sector de los videojuegos.

Su pasado tiene pocos rastros, pero nos lleva a la televisión. Una investigación de EFE encontró un perfil profesional en la plataforma china de fondos privados Simuwang, a nombre de Huang Le, el cual le atribuye cuatro años de experiencia en comunicación.

Según esa ficha, Alice habría trabajado como periodista en Hunan TV y CCTV-1, una cadena estatal de televisión china.

El perfil también señala que habría trabajado en la división de banca privada de HSBC y en CITIC Securities, además de ocupar cargos directivos en Shanghai Hexi Investment Management, una empresa dedicada a la gestión de fondos. La agencia no pudo verificar que esa Alice Huang fuera la misma de Megaspeed.

The New York Times agrega que Alice habla muy bien inglés y tiene vínculos con ejecutivos de alto nivel de la industria de los chips con IA, como el CEO de Nvidia y los líderes de Gigabyte.

Alice Huang y Jensen Huang fueron vistos juntos hace dos años, según captó una publicación de LinkedIn de NetThunder. (Foto: Captura de pantalla).

Esto sabemos de la relación del CEO de Nvidia con Alice Huang

Jensen, de 63 años y originario de Taipéi. En 1985 se casó Lori Mills, a quien conoció cuando estudiaba ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón. Ambos tuvieron dos hijos.

“Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo”, admitió en un comunicado.

Poco se sabe sobre la infidelidad, sin embargo, a Jensen se le ha visto con Alice desde hace un par de años.

De acuerdo con The New York Post, se cree que Alice y Jensen se conocieron a inicios de 2024 en un evento de Nvidia en California. Para junio de ese año, fueron fotografiados en un bar de Taipéi tras una feria comercial.

En mayo de 2025, ambos fueron vistos con un grupo de ejecutivos en una cena en un restaurante de Taiwán y se fueron en el mismo coche, agrega dicho medio.

Con información de EFE y AP.