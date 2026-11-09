¿Jensen Huang puede perder su trabajo como jefe de Nvidia? Las dudas tras su infidelidad

El director general de Nvidia, Jensen Huang, se disculpó por un romance que tuvo fuera del matrimonio.

La investigación de Nvidia sobre la relación sentimental de Jensen Huang, director ejecutivo de la compañía, con una presunta espía china plantea una serie de preguntas que hasta hace poco habrían parecido impensables, entre ellas si el hombre que está en el centro del auge de la inteligencia artificial corre el riesgo de perder su puesto.

Las acciones de Nvidia cayeron hasta 8.8 por ciento el lunes, después de que Huang revelara la relación sentimental en un memorando dirigido a los empleados. En un momento, la caída borró casi 400 mil millones de dólares de su valor de mercado. El consejo de administración de la compañía está formando un comité de consejeros independientes que trabajará con abogados externos para investigar el asunto.

Tras esta sorprendente revelación, los inversionistas deben considerar una serie de escenarios que podrían afectar no solo a Huang y Nvidia, sino a toda la industria de inteligencia artificial. Nvidia, el principal fabricante de chips para IA, ha utilizado su fortaleza financiera para respaldar a decenas de actores importantes del sector, desde laboratorios de vanguardia como OpenAI hasta empresas de computación en la nube como CoreWeave. Huang también ha sido uno de los defensores más enérgicos de los beneficios de la inteligencia artificial, tanto en Washington como en Wall Street.

“Esto pone en tela de juicio la conducción de una de las empresas más importantes de Estados Unidos y del arquitecto de la trayectoria de la IA estadounidense, además de cuestionar su criterio”, escribió Stacy Rasgon, analista de Bernstein, en una nota.

Huang había dicho anteriormente que no había nada inapropiado en su relación con la mujer, quien trabajaba para un cliente con sede en Singapur.

“Le fui infiel a mi esposa”, escribió Huang, de 63 años, en el memorando. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”.

Fue un momento de humildad para una de las mayores celebridades de Silicon Valley. Huang ha recorrido el mundo promoviendo la computación para inteligencia artificial y ha atraído multitudes de admiradores cautivados por la llamada “Jensanity”. Sus constantes apariciones, en las que combina conferencias científicas, bromas de padre y sus características chamarras de cuero, lo han convertido en el principal promotor de la IA.

El incidente amenaza con generar nuevas turbulencias en un mercado de inteligencia artificial sacudido por las preocupaciones sobre una desaceleración del gasto en centros de datos. Nvidia fabrica chips esenciales para los equipos de computación de IA y es una de las empresas más valiosas del mundo. La agitación interna en la compañía podría repercutir en toda la industria.

Nvidia se ha convertido en una fuente clave de financiamiento para la infraestructura de inteligencia artificial. Huang ha trabajado con algunas de las mayores firmas de Wall Street en un esfuerzo de 500 mil millones de dólares para ayudar a las empresas a expandir rápidamente sus equipos, y ha canalizado recursos para fortalecer la cadena de suministro de IA y respaldar a clientes emergentes.

“Jensen es un director ejecutivo muy particular”, dijo Daniel Newman, director ejecutivo de Futurum Group. “No existe un plan de sucesión conocido. No hay líderes dentro de su empresa que sean los sucesores evidentes”.

En un comunicado, el consejo de administración de Nvidia afirmó que confía en Huang y que “no tiene motivos para creer que se hayan comprometido la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia”, pero prometió que la investigación “examinará toda la información disponible”.

El presidente Donald Trump defendió a Huang el domingo, al calificarlo como una “buena persona” y afirmar que debería permanecer como director ejecutivo.

“No he hablado con él sobre el tema”, dijo Trump a los periodistas. “Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe qué está pasando”.