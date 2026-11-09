Acciones de Nvidia caen más de 4% por polémica de su CEO con espía china; Wall Street arranca en verde

Las acciones de la bolsa de Nueva York arrancaron este lunes 9 de noviembre con mayor firmeza a pesar del fuerte retroceso de la compañía de chips Nvidia.

Nvidia caía 4.33 por ciento al inicio de las operaciones en Wall Street, después de que su director ejecutivo, Jensen Huang, admitiera haber tenido una relación extramarital con una mujer identificada como presunta espía china.

Pese al tropiezo de la compañía, en Wall Street se anticipa una jornada alcista, donde el Nasdaq encabeza las ganancias con 2.18 por ciento, ubicándose en los 25 mil 114.29 enteros, acompañado por el S&P 500 que sube 1.43 por ciento, en las 7 mil 481.99 unidades, y por el Dow Jones que avanza 1.42 por ciento, situándose en los 52 mil 015.01 puntos.

A la par, los mercados de renta variable a nivel global inician la semana con variaciones positivas, apuntalados por la expectativa de que no aumentaran las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

“Prevemos que la disminución en los precios del petróleo, la solidez de la economía estadounidense y compras de oportunidad en el sector tecnológico, pese a las acusaciones de espionaje en Nvidia, soporten el apetito por riesgo. Los precios del petróleo descienden luego de que el presidente Trump señalara que posiblemente no escale los ataques en Irán”, apuntaron analistas de Bx+.

¿Cómo arrancaron las bolsas HOY en México y Europa?

En México se observa un comportamiento positivo generalizado: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores gana 0.97 por ciento para alcanzar las 72 mil 085.63 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores escala 0.96 por ciento, instalándose en los mil 461.52 enteros.

En Europa predominan los aumentos, empezando por el FTSE MIB de Italia con 2.40 por ciento a los 51 mil 253.72 enteros, seguido del IBEX 35 de España que sube 1.79 por ciento hasta las 19 mil 715.30 unidades, el Euro Stoxx 50 que avanza 1.67 por ciento a los 6 mil 273.45 puntos, el DAX de Alemania que gana 1.33 por ciento en los 26 mil 165.00 enteros, el CAC 40 de Francia que sube 1.09 por ciento situándose en las 8 mil 227.54 unidades y el FTSE 100 de Londres que suma 0.59 por ciento, colocándose en los 10 mil 736.42 puntos.

Mientras que en el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo cotizan a la baja: el West Texas Intermediate (WTI) desciende 3.66 por ciento y se vende en los 87.51 dólares por barril, mientras que el Brent cae 4.34 por ciento, situándose en los 94.05 dólares por unidad.