¿Espía enamorada? EU señala que mujer cercana a Jensen Huang, CEO de Nvidia, trabajaría para China

Según el New York Times, Alice Huang habría sido reclutada por China para obtener información sobre los chips más avanzados de Nvidia.

Según informó el New York Times el viernes, funcionarios de inteligencia estadounidenses comunicaron a la administración Trump que una mujer que se había acercado al director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, trabajaba para una agencia de espionaje china, que la reclutó para recopilar información sobre él.

El periódico citó fuentes anónimas que, según afirmó, habían sido informadas de la vigilancia estadounidense realizada a la mujer, Alice Huang, ejecutiva de una empresa tecnológica asiática llamada Megaspeed International. Funcionarios del gobierno se enteraron de las acusaciones a través de un informe de inteligencia, según el Times.

De acuerdo con el Times, Alice Huang trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado de Pekín, que maniobraba para obtener más información sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses y, posiblemente, persuadir a Nvidia para que pusiera a disposición de China sus semiconductores más sofisticados. No está claro cuándo ni cómo conoció a Jensen Huang.

Según un artículo publicado el viernes por la noche por el Financial Times, las autoridades estadounidenses creen que la relación era romántica.

El asunto ha cobrado mayor urgencia tras las elecciones de mitad de mandato celebradas esta semana en Estados Unidos, que darán a los demócratas el control del Congreso. Los republicanos también están investigando los vínculos de Huang con el presunto espía.

Congreso de EU cita a Jensen Huang por presunto espionaje chino

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China declaró el jueves que había enviado una carta a Jensen Huang “solicitando su participación en una reunión informativa conjunta a puerta cerrada”.

“La carta detalla las preocupaciones de los legisladores con respecto a las interacciones de Huang con la ejecutiva de Megaspeed, Alice Huang, una informante de la inteligencia china de la que se tiene constancia pública, y los protocolos de seguridad de la empresa contra el espionaje de adversarios extranjeros”, dijo el panel en el comunicado.

Megaspeed forma parte de la red de socios en la nube de Nvidia. Esta empresa con sede en Singapur compra equipos al fabricante de chips y alquila capacidad de procesamiento a desarrolladores de IA.

Nvidia niega compartir información clasificada con sus socios de China

Nvidia declaró tras la publicación del artículo del New York Times que sus socios de la nube “no nos piden que busquemos cambios en la legislación estadounidense ni que promovamos las ventas a China”. La compañía añadió que “quien buscara información clasificada a través de nuestros clientes de NCP se habría topado con un callejón sin salida. No poseemos ni compartimos información clasificada con nuestros clientes”.

Al ser consultada sobre el informe del FT relativo a una posible relación sentimental, Nvidia se remitió a comentarios anteriores de Jensen Huang en los que afirmaba mantener una relación comercial típica con Alice Huang.

La Agencia Central de Inteligencia y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el viernes por la noche.

En una entrevista la semana pasada , Jensen Huang defendió sus tratos con Megaspeed, calificándolos de “normales y nada inusuales”, al tiempo que recalcó que la empresa se ha asegurado de que Megaspeed no haya enviado ilegalmente los procesadores de inteligencia artificial de Nvidia a China.