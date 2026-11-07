¿Dana White dejará la UFC? Trump le ofrece el puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca al jefe de la UFC, Dana White, a quien pidió que “por favor acepte el trabajo”.

No estaba claro si la oferta era sincera. Trump dijo que le pidió al “luchador y guerrero violento” que llevara “asistentes”. Para ello, adjuntó a su publicación en redes sociales los nombres y fotografías de famosos peleadores de artes marciales mixtas de la UFC. Anteriormente, Trump bromeó sobre los deportes de combate y la prensa.

Añadió que White sería “un secretario de prensa como ningún otro”.

Trump dio señales de que planea enfrentarse a los demócratas después de que el partido obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso.

White publica foto de IA en sala de prensa, pero no hay confirmación

White publicó una fotografía suya detrás del podio de la Casa Blanca en su historia de Instagram, acompañada del siguiente mensaje: “Pasemos al siguiente capítulo”.

La Casa Blanca y White no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Tampoco existía información sobre si el empresario aceptó realmente el cargo, ello quizá implique que deje su cargo dentro de la organización de la UFC.

A principios de este año, White ayudó a Trump a organizar una serie de combates de la UFC en el césped de la Casa Blanca, con motivo del cumpleaños número 80 del presidente.

La anterior secretaria de prensa de Trump, Katie Zacharia, ocupó el cargo durante cinco días antes de su destitución en medio de polémicas y la forma de comunicación de la ahora exfuncionaria.

El viernes, Trump anunció que Stephen Miller, principal artífice de sus políticas migratorias de línea dura, sustituiría a su histórica jefa de gabinete, Susie Wiles, tras las contundentes derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato.