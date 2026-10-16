Duró más que Javier Lozano: Despiden a Katie Zacharia y duró solo 5 días como vocera de Trump

Al menos duró un poco más que Javier Lozano como vocero de la Coparmex: Katie Zacharia fue despedida de su cargo como secretaria de prensa de Donald Trump, reportó The New York Times este viernes 16 de octubre.
Horas antes, el presidente de Estados Unidos admitió que había pedido a Zacharia reconsiderar si permanecía en el puesto.
“Katie, ¿quieres pasar por esto? No creo que quieras", dijo Trump a reporteros sobre las críticas a Zacharia, quien primero dijo ser abogada, pero después admitió haber reprobado los exámenes.
“Le dije a Katie que, en mi opinión, había sido tratada de manera muy injusta (...) Simplemente creo que la prensa ha sido muy dura con Katie”, declaró a reporteros antes de hacer un viaje a Georgia.
El despido de Katie Zacharia fue confirmado por el diario estadounidense por tres personas con conocimiento del tema.
Con información del New York Times y AP