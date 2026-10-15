Trump ‘es horrible, horrible’: Denuncia Eugenio Derbez intimidación a latinos en EU para que no voten

Eugenio Derbez también señaló que el poder electoral de los hispanos podría traducirse en una mayor representación de esta comunidad en los cargos de decisión política. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

Eugenio Derbez se involucró de lleno en el proceso electoral de Estados Unidos y denunció que la comunidad latina enfrenta ataques e intimidaciones de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre. El actor mexicano cuestionó los intentos de desalentar la participación de los hispanos en las urnas y destacó la importancia de su voto en las decisiones políticas del país.

Las declaraciones del protagonista de No se aceptan devoluciones ocurrieron este jueves 15 de octubre, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, California. En el evento, que coincidió con el cierre del Mes de la Herencia Hispana, expresó su respaldo a Xavier Becerra, candidato demócrata a la gubernatura del estado.

Durante su intervención, Derbez reconoció que existe temor entre los latinos que viven en Estados Unidos, pero los llamó a mantenerse unidos y hacer escuchar su voz en las urnas.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la intimidación contra los latinos?

El actor de La misma luna y Hombre al agua consideró que las intimidaciones contra la comunidad latina no son una coincidencia, especialmente ante la cercanía de las elecciones, en las que los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en distintos cargos públicos.

“Esto no es una coincidencia, no lo es. Yo les pregunto a todos ustedes: ¿Si su voto no fuera importante, por qué están tratando de intimidarnos a no votar? ¿Qué temen aquellos que nos quieren intimidar?”, declaró el actor.

Derbez también señaló que el poder electoral de los hispanos podría traducirse en una mayor representación de esta comunidad en los cargos de decisión política.

“Tienen miedo de que tú (los votantes) te des cuenta de que tu voto es tu voz, que tu voto es tu poder, y tienen miedo de vernos en puestos de poder”, afirmó.

El comediante también hizo referencia a su experiencia personal en Estados Unidos, donde reside desde hace 12 años, después de establecerse en Los Ángeles para impulsar su carrera en Hollywood.

Aunque reconoció el temor que existe entre algunos integrantes de la comunidad latina, consideró que las elecciones representan una oportunidad para mantenerse unidos y expresar sus preocupaciones a través del voto.

“Juntos somos poderosos y usaremos nuestro poder. Me convertí en ciudadano estadounidense hace varios años porque estaba decidido a hacer oír mi voz”, expresó.

Eugenio Derbez expresó recientemente que considera salirse de Los Ángeles. (Foto: Cuartoscuro/Édgar Negrete) (Edgar Negrete Lira)

¿Quién es Xavier Becerra, el candidato a gobernador respaldado por Eugenio Derbez?

Xavier Becerra, el candidato respaldado por Eugenio Derbez, es un abogado y político estadounidense de ascendencia mexicana, integrante del Partido Demócrata, que busca convertirse en gobernador de California.

Originario de Sacramento, cuenta con una amplia trayectoria política. Entre 1993 y 2017 fue representante de California en el Congreso de Estados Unidos, mientras que de 2017 a 2021 ocupó el cargo de fiscal general del estado.

Posteriormente, durante el gobierno del expresidente Joe Biden, Becerra fue secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos entre 2021 y 2025, cargo desde el cual participó en la implementación de políticas sanitarias federales.

Durante el evento de campaña, Eugenio Derbez destacó que el candidato conoce de primera mano los desafíos que enfrenta la comunidad hispana, por lo que expresó su apoyo a sus aspiraciones políticas.

El actor también resaltó el significado histórico que tendría una victoria de Becerra, pues se convertiría en el primer gobernador latino de California en más de 150 años, en un estado donde los hispanos representan cerca del 40 por ciento de la población.

En la contienda electoral, Becerra se enfrenta al republicano Steve Hilton, expresentador de Fox News y cercano al presidente Donald Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense impulsó políticas migratorias más restrictivas, reforzó la seguridad en la frontera con México y promovió las deportaciones de inmigrantes indocumentados.

¿Por qué Eugenio Derbez considera abandonar Hollywood para mudarse a Madrid?

Las declaraciones de Eugenio Derbez sobre la situación de los latinos en Estados Unidos ocurrieron después de que trascendiera una entrevista en la que reconoció que contempla abandonar Los Ángeles para establecerse en Madrid, España.

Durante una conversación con la periodista María Guerra para el programa La Script, el actor explicó que su percepción de Hollywood cambió con el paso de los años, pese a que llegó a Estados Unidos con la ilusión de desarrollar una carrera internacional.

“Yo me mudé a Estados Unidos con mucha ilusión, con esta hambre por conquistar Hollywood, por estar allá y ahora que llevo ya 12 años viviendo en Los Ángeles, te puedo decir que el año pasado vine a explorar Madrid”, relató.

Derbez reconoció que su experiencia en Hollywood no cumplió por completo con sus expectativas. Aunque considera que todavía podría alcanzar nuevos objetivos profesionales, comenzó a cuestionarse si desea continuar su carrera en la industria estadounidense.

“Ya vine a explorar Madrid porque ya, ya no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé. Quizá lo idealicé demasiado. Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”, explicó.

El protagonista de La familia P. Luche también mencionó a los actores españoles Antonio Banderas y Javier Bardem como ejemplos de intérpretes que desarrollaron carreras internacionales, pero mantienen vínculos con su país de origen y participan en proyectos que les resultan satisfactorios.

Pese a la posibilidad de comenzar una nueva etapa en Europa, Derbez aseguró que conserva un vínculo especial con México, donde nació y desarrolló gran parte de su trayectoria artística antes de trasladarse a Estados Unidos.

“Mi corazón siempre va a estar en México, que es donde nací, donde crecí, donde hice mi vida y luego me fui a explorar el mundo, pero mi corazón está en México, definitivamente”, afirmó.

El pasado 11 de septiembre se estrenó El juicio, una serie de 8 episodios disponible en Prime Video, en la que Eugenio Derbez comparte créditos con Pedro Alonso y Karla Gaytán.

En esta producción, el actor mexicano interpreta a un padre que busca justicia después de que su hija denuncia una agresión sexual. Este personaje le permite explorar su faceta dramática y alejarse de los papeles de comedia que marcaron su trayectoria en la televisión mexicana.

Con información de EFE