Prófuga, pero facturando: Inés Gómez Mont lanza novela ‘Ley de Fuego’ y promete libro de no ficción

A pesar de que aún tiene una orden de aprehensión en su contra, la exconductora de televisión Inés Gómez Mont incursionó en la literatura para adultos con su primera novela, titulada Ley de Fuego, una historia de suspenso que combina crimen, corrupción, disputas de poder y romance.

La publicación ocurre mientras Gómez Mont enfrenta problemas judiciales por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La obra salió a la venta el pasado 11 de septiembre de 2026 y cuenta con 815 páginas. Está disponible en Amazon y representa una nueva etapa en la trayectoria literaria de la exconductora, quien anteriormente publicó libros infantiles y familiares.

¿De qué trata ‘Ley de Fuego’, la novela de Inés Gómez Mont?

Ley de Fuego presenta la historia de Carlota Torres, una reconocida abogada penalista mexicana que pertenece a una familia estrechamente vinculada con el mundo del derecho y cuya trayectoria profesional enfrenta uno de sus mayores desafíos.

El conflicto comienza cuando Carlota acepta la defensa de Emilio Zárate, un poderoso empresario acusado de encabezar una organización criminal. El caso la introduce en una disputa judicial que involucra intereses económicos, secretos familiares y personajes relacionados con las altas esferas del poder.

En el caso también interviene Lorenzo Andrade, fiscal general de la República, quien mantiene una antigua rivalidad con la familia de Carlota. Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos adquiere un giro inesperado cuando surge una atracción sentimental que complica sus diferencias profesionales.

Portada del libro 'Ley de Fuego' de la conductora Inés Gómez Mont. (Foto: Redes sociales)

Inés Gómez Mont prepara su nuevo libro basado en una historia real

En las dedicatorias de la novela Ley de Fuego, Inés Gómez Mont dirigió un mensaje especial a sus 7 hijos, a quienes reconoció como su principal motivación y destinatarios de sus esfuerzos.

“A mis hijos, mi razón, mi fuerza y el amor más grande de mi vida. Todo, siempre, es para ustedes”.

La exconductora también dedicó unas palabras a sus familiares más cercanos, a quienes agradeció por representar un espacio de protección y apoyo, independientemente de las circunstancias que enfrente.

“A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia, por enseñarme que siempre existe un camino de regreso a casa y por ser, pase lo que pase, mi lugar seguro”.

Otro de los mensajes está dirigido a sus seguidoras, a quienes identifica como las ‘indomables’. Gómez Mont reconoce a las mujeres que enfrentaron situaciones difíciles, perdieron parte de su estabilidad y encontraron la fuerza necesaria para reconstruir sus vidas.

Sin embargo, uno de los grandes ausentes en las dedicatorias es su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien también mantiene una orden de aprehensión en su contra en México.

Al final de la novela, la exconductora de Ventaneando y Venga la Alegría incluyó otro mensaje en el que anticipa su siguiente proyecto literario.

“Próximamente: Una obra nueva de Inés Gómez Mont Arena. Una historia real. Una investigación. Y una verdad que todavía falta por contar”, expresó.

Recientemente, la Interpol retiró la ficha de búsqueda contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez. (Nación321/Instagram.)

¿Qué problemas legales enfrenta Inés Gómez Mont en México?

La publicación de Ley de Fuego ocurre en medio de las investigaciones judiciales contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes enfrentan acusaciones por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el caso está relacionado con 2 contratos gubernamentales por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, celebrados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob. Las autoridades investigan una presunta red de empresas que habría simulado operaciones comerciales para movilizar recursos públicos.

La investigación comenzó en 2019 y derivó en órdenes de aprehensión contra la pareja en 2021. La exconductora también enfrentó acusaciones por presuntas irregularidades fiscales, algunas de las cuales dieron lugar a procedimientos de amparo ante tribunales mexicanos.

En septiembre de 2026, la Interpol retiró las fichas rojas de búsqueda contra Gómez Mont y Álvarez Puga. Sin embargo, las órdenes de aprehensión emitidas en México permanecen vigentes.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno solicitó a Interpol reactivar las fichas rojas contra la pareja. Asimismo, señaló que las autoridades mexicanas todavía esperan una explicación sobre los motivos por los que el organismo internacional retiró las alertas de búsqueda.