Este sábado 28 de noviembre cayó una intensa nevada en zonas altas del Edomex y de la CDMX.

El clima en el Valle de México para este domingo 29 de noviembre presentará condiciones de frío intenso y cielo despejado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la primera tormenta invernal de la temporada causará un marcado descenso de temperatura en la Mesa Central, afectando directamente a la Ciudad de México y el Estado de México. Se esperan mañanas muy frías.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex este domingo?

En la Ciudad de México, el termómetro marcará una mínima de 6.7°C y una máxima de 19.7°C. La humedad será del 10 por ciento. En contraste, Toluca experimentará un ambiente mucho más gélido, con una mínima de 0.3°C y una máxima de 15.3°C. La capital mexiquense se perfila como la zona más fría de la región.

Para Naucalpan, las temperaturas irán de 5.7°C como mínima a 19.3°C como máxima, con 10 por ciento de humedad. Ecatepec tendrá valores entre 6.7°C y 20.3°C, con 0 por ciento de humedad. En municipios del Valle de Toluca, como su capital, se prevén valores cercanos a los 0°C, manteniendo el frío predominante.

¿Habrá lluvias o aguanieve en el Valle de México este domingo?

Aunque el cielo despejado dominará en la CDMX y Edomex, el SMN advierte sobre la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas por encima de 2,800 metros sobre el nivel del mar. Esto incluye partes del Estado de México, especialmente durante la noche del domingo, lo que trae un escenario atípico.

Los vientos serán ligeros en la zona del Valle de México. En la Ciudad de México soplarán a 4 km/h, mientras que en Naucalpan alcanzarán los 5 km/h. Toluca registrará vientos de 3 km/h y Ecatepec de 4 km/h. Estas condiciones atmosféricas contribuirán a un ambiente seco en la mayor parte de la región, sin probabilidad de lluvia.

Las autoridades llaman a la población a abrigarse y tomar previsiones ante las bajas temperaturas. (Cuartoscuro) (Estrella Josento)

¿Cómo estará el pronóstico extendido en la CDMX los próximos días?

El pronóstico extendido para la Ciudad de México en los próximos tres días es el siguiente:

Domingo 29 de noviembre: Máxima de 18 a 19°C, Mínima de 6°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

Lunes 30 de noviembre: Máxima de 20°C, Mínima de 6°C, Despejado, viento de 3 km/h.

Martes 1 de diciembre: Máxima de 21°C, Mínima de 8°C, Despejado, viento de 3 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, especialmente hacia el martes. Sin embargo, las mañanas y noches seguirán siendo frías, con mínimas que se mantendrán bajas, por lo que el ambiente invernal persistirá en el Valle de México. Se recomienda no bajar la guardia.

¿Cómo protegerse del frío intenso en CDMX y Edomex?

Ante las bajas temperaturas, se recomienda abrigarse bien, usar capas de ropa y prestar especial atención a niños y adultos mayores. Es importante mantenerse hidratado, consumir bebidas calientes y evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias. La salud es prioridad.

Se sugiere preparar la vestimenta adecuada desde la noche anterior, incluyendo gorros, guantes y bufandas, sobre todo si se planea salir temprano. Revisar calentadores y asegurarse de que estén en buen estado es crucial para evitar accidentes domésticos durante el frío. La prevención es clave.

¿Dónde consultar el clima oficial para la CDMX y Edomex?

Para mantenerse al tanto de cualquier cambio en las condiciones climáticas, es fundamental seguir las actualizaciones de las autoridades como el Servicio Meteorológico Nacional.

La información oportuna permite a los habitantes del Valle de México tomar decisiones adecuadas para su día a día y proteger su salud ante el frío.

Cielo despejado sobre el Valle de México. Fuente: SMN

La primera tormenta invernal pegó en México desde el pasado viernes 27 de noviembre.

La Meseta Central ha sido la más afectada por la tormenta invernal. (Avisos SMN)

Durante el sábado fueron reportadas nevadas en el Valle de México.

Para el lunes se espera una mejora en las condiciones climáticas.

Este domingo continuarán las bajas temperaturas en la CDMX y el Edomex.

Fuente: CONAGUA.

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