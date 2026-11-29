Aunque el Mundial Femenil de México en el 71 no fue reconocido por la FIFA, tuvo su propia mascota oficial que se llamaba Xóchitl, esta es la historia de un certamen que cambió la historia del fubtol practicado por las mujeres. (shutterstock, FIFA, FB:@Pioneras-del-futbol-femenino-MX-Selección-1971)

Mucho antes de que México organizara una Copa Mundial de la FIFA, el país fue sede de otro campeonato internacional que quedó fuera de los registros oficiales del futbol: el Mundial Femenil de 1971. La competencia reunió a seis selecciones, convocó a miles de aficionados al Estadio Azteca y tuvo a la Selección Mexicana en la final.

El torneo se llevó a cabo entre el 15 de agosto y el 5 de septiembre de 1971. Aunque no contó con el aval de la FIFA, tuvo una respuesta multitudinaria: la final entre México y Dinamarca reunió a 110 mil espectadores, de acuerdo con Guinness World Records. Inclusive tuvo su propia mascota, la cual se llamaba Xóchitl.

La historia de aquel campeonato también incluye a figuras del espectáculo, como Verónica Castro, quien anotó el gol decisivo en un partido de exhibición previo al encuentro inaugural y se convirtió en la primera mujer en anotar en el Azteca. Sin embargo, detrás de la convocatoria y el entusiasmo del público existía una realidad muy distinta para las futbolistas: no recibían un salario por jugar y tuvieron que organizarse para reclamar una compensación.

Cartel del Mundial femenil de 1971. (Foto: Captura de pantalla)

Así fue el Mundial Femenil de México 1971

El Mundial de Futbol Femenil de 1971 fue la segunda edición de un torneo internacional independiente que reunió a selecciones de distintos países. La primera competencia de esta naturaleza se celebró en Italia, en 1970, y México recibió la sede un año después.

La organización estuvo a cargo de la Federación Internacional Europea de Futbol Femenil (FIEFF), una estructura ajena a la FIFA. La competencia se realizó del 15 de agosto al 5 de septiembre de 1971 y tuvo como escenarios el Estadio Azteca, en Ciudad de México, y el Estadio Jalisco, en Guadalajara.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), el campeonato tuvo una amplia cobertura en los medios de comunicación y generó expectativas entre los aficionados, en parte por el crecimiento que había experimentado el futbol femenil mexicano durante los años anteriores.

El torneo se convirtió en un acontecimiento deportivo y social porque permitió que las mujeres ocuparan algunos de los escenarios más importantes del futbol nacional, en una época en la que todavía enfrentaban prejuicios y obstáculos para practicar esta disciplina.

En la competencia participaron seis selecciones nacionales: México, Dinamarca, Italia, Francia, Argentina e Inglaterra.

Los equipos se dividieron en dos grupos. México compartió el primero con Argentina e Inglaterra, mientras que Dinamarca, Francia e Italia integraron el segundo sector. Los encuentros de las mexicanas se disputaron en el Estadio Azteca; los del otro grupo tuvieron como sede el Estadio Jalisco.

La selección anfitriona comenzó su participación el 15 de agosto con una victoria de 3-1 sobre Argentina. Posteriormente, venció 4-0 a Inglaterra, resultados que le permitieron avanzar a las semifinales.

En la otra parte del cuadro, Dinamarca mostró su capacidad competitiva y consiguió avanzar a las rondas decisivas. El equipo europeo se convertiría en el principal rival de México por el campeonato.

La selección mexicana tuvo una actuación destacada y consiguió llegar hasta la final. Después de superar la fase de grupos, enfrentó a Italia en las semifinales, en un partido complicado que terminó con marcador de 2-1 a favor de las anfitrionas.

La final fue el 5 de septiembre de 1971 en el Azteca. México enfrentó a Dinamarca, selección que mostró su fortaleza y ganó 3-0. La figura del encuentro fue Susanne Augustesen, quien tenía apenas 15 años y anotó los tres goles que le dieron el título al conjunto danés.

¿Por qué las futbolistas mexicanas amenazaron con no jugar la final?

Detrás del éxito deportivo y comercial del campeonato existía una situación desigual para las futbolistas. Aunque el certamen generó interés entre los aficionados y una importante cobertura mediática, las seleccionadas mexicanas no recibieron una remuneración por participar en el torneo de futbol femenil.

El investigador Reveriano Sierra Casiano, en un trabajo publicado por el INEHRM, documentó que las jugadoras aceptaron participar y grabar comerciales sin recibir un pago. Además, tuvieron que cubrir gastos relacionados con su preparación y equipo, y algunas pausaron sus estudios o trabajos para cumplir con los compromisos deportivos.

La situación provocó que las futbolistas exigieran una compensación económica por su participación. El conflicto escaló durante la semana previa a la final contra Dinamarca, cuando algunas de ellas contemplaron la posibilidad de no presentarse al partido por el campeonato.

La investigación académica de Giovanni Alejandro Pérez Uriarte, publicada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, analiza precisamente esta lucha por el reconocimiento de las jugadoras como deportistas profesionales.

Finalmente, las mexicanas aceptaron disputar la final. De acuerdo con el estudio del INEHRM, la decisión estuvo influida por su compromiso deportivo, las presiones que enfrentaron y algunas promesas que, menciona, no se cumplieron.

¿Por qué la FIFA no reconoció el Mundial Femenil de México 1971?

El campeonato de 1971 no está en el historial oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA porque fue organizado por la Federación Internacional Europea de Futbol Femenil (FIEFF), sin la participación del máximo organismo rector del futbol mundial.

En aquella época, el futbol femenil todavía enfrentaba obstáculos institucionales (más) y no tenía el mismo reconocimiento que las competencias masculinas. Por eso, aunque México organizó un torneo internacional con seis selecciones y una asistencia extraordinaria, la competencia quedó fuera de los registros oficiales de la FIFA.

El organismo reconoce como su primera Copa Mundial Femenina la que se celebró en China en 1991, veinte años después del campeonato mexicano. Aquella edición reunió a 12 selecciones y marcó el inicio de la competencia internacional organizada oficialmente por la FIFA.

Esto no significa que el torneo de México careciera de importancia deportiva. Por el contrario, la edición de 1971 es considerada un antecedente relevante en la historia del futbol femenil, tanto por la convocatoria que consiguió como por las demandas de las jugadoras para obtener mejores condiciones.

Inclusive, existe un documental en Netflix donde se desarrolla el torneo, los antecedentes y lo que hubo detrás del certamen. La producción se titula Copa 71.