En la tercera semana, previo a la eliminación, se integraron Ale Gaxiola y Anahí Ríos a 'La Mansión VIP'. (Foto: Lamansionvip/Freepik)

La segunda temporada de La Mansión VIP tuvo nuevas participantes previo a la tercera eliminación del reality show de HotSpanish, donde uno de los famosos se despide de la competencia.

Hasta el momento, Abel Robles y Rod Contreras son los dos participantes que han abandonado la competencia tras las galas de eliminación en La Mansión VIP. A ellos se suman las salidas voluntarias que modificaron la integración original del elenco, como la de Dani Flow.

Además, la producción sorprendió con la llegada de Alejandra Gaxiola y Anahí Ríos, quienes ingresaron a la residencia el lunes 23 de noviembre.

Alejandra Gaxiola es una de las dos nuevas participantes de 'La Mansión VIP'. (Foto: lamansionvip)

¿Dónde ver ‘La Mansión VIP 2’ EN VIVO?

La temporada 2 de La Mansión VIP se transmite completamente gratis a través de YouTube, en el canal oficial HotSpanish Vlogs.

Para ver el programa debes seguir estos pasos:

Ingresa a YouTube. Busca el canal HotSpanish Vlogs o entra directamente a youtube.com/@hotspanishvlogs. Selecciona la transmisión en vivo de La Mansión VIP 2. También puedes consultar las emisiones anteriores y los momentos destacados publicados en el canal.

La señal permite observar las conversaciones, discusiones, actividades y estrategias de los participantes mientras permanecen dentro de la residencia.

¿A qué hora ver la tercera eliminación de ‘La Mansión VIP 2’?

Las galas de eliminación de La Mansión VIP 2 se han realizado los domingos a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Durante estas transmisiones, HotSpanish anuncia los resultados de las votaciones y revela qué participante debe abandonar la residencia.

HotSpanish (derecha) es el influencer detrás de la organización del reality 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los nominados de ‘La Mansión VIP 2’?

La tercera semana de La Mansión VIP ya tiene a sus primeras finalistas. Durante la fiesta, HotSpanish organizó una dinámica en la que los participantes tuvieron que elegir un ‘sobre de la tentación’. La suerte estuvo del lado de Bellakath y La Cukis, quienes obtuvieron la inmunidad y aseguraron su lugar en la final del reality show.

Sin embargo, la dinámica no tuvo el mismo resultado para todos. Deiby Ruiz y Jorjais también eligieron uno de los sobres de la tentación, pero al abrirlo descubrieron que contenía un castigo: ambos pasarían directamente a la nominación de la tercera semana.

Por otra parte, Tony utilizó su poder para enviar a Alejandra Gaxiola a la zona de riesgo, luego de que ella consiguiera 25 mil puntos durante la dinámica de los sobres. De esta manera, los participantes que quedaron nominados directamente en la tercera semana de La Mansión VIP son:

Deiby Ruiz

Jorjais

Alejandra Gaxiola

¿Quién es Alejandra Gaxiola, nueva participante de ‘La Mansión VIP 2’?

Alejandra Gaxiola, también conocida como Álex Gaxiola, es una conductora y creadora de contenido originaria de Tijuana, Baja California. Su actividad en redes sociales está relacionada con temas de belleza, moda, estilo de vida y experiencias personales.

Sin embargo, su nombre también ha llamado la atención por su relación sentimental con el boxeador mexicano Jaime Munguía, con quien tuvo dos hijos. Después de su separación, ambos han estado involucrados en un proceso legal relacionado con la custodia de los menores, situación que ha generado diversas reacciones y declaraciones públicas.

¿Quién es Anahí Ríos, hija de El Komander y nueva habitante de ‘La Mansión VIP’?

Anahí Ríos es una creadora de contenido e influencer mexicana, conocida también por ser hija de Alfredo Ríos ‘El Komander’.

Desde 2020 comenzó a compartir videos relacionados con su vida cotidiana, viajes, rutinas de ejercicio y estilo de vida. También tiene interés por la gastronomía, disciplina que estudió debido a su afición por la cocina.

Anahí Ríos es una de las nuevas participantes de 'La Mansión VIP 2'. (Foto: Captura)

¿Cómo votar por los participantes de ‘La Mansión VIP 2’?

El público tiene un papel importante en el desarrollo de La Mansión VIP 2, pues sus votos y aportaciones económicas pueden ayudar a los habitantes a mantenerse en la competencia.

Una de las opciones para apoyar a los participantes es ingresar al sitio oficial lamansionvip.com, donde se habilitan las votaciones gratuitas durante los periodos establecidos por la producción.

Otra alternativa son los Súper Chats de YouTube, mediante los cuales los espectadores pueden enviar aportaciones económicas acompañadas del hashtag del participante al que desean apoyar.

¿Quiénes son los participantes de ‘La Mansión VIP 2’ que quedan?

La segunda temporada de La Mansión VIP tuvo modificaciones en su elenco desde el estreno, entre ellas las salidas voluntarias, las eliminaciones y la incorporación de nuevos habitantes.

Los habitantes que continúan en el reality son: