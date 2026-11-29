Marvel Studios lleva años dejando pistas en las famosas escenas postcréditos. Para Avengers: Doomsday, hemos indicios de choque de distintos universos, la aparición desde los Nuevos Vengadores a los Cuatro Fantásticos y personajes que volverán a la pantalla.

Todo esto se amplió con secuencias nuevas como parte del lanzamiento de Avengers: Endgame Encore y la serie VisionQuest. Hacemos un repaso por las pistas que tenemos al momento.

¿Qué escenas postcréditos anticiparon el choque entre universos?

En Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021), Wong presenta a Shang-Chi y Katy ante Bruce Banner y Carol Danvers. Los héroes examinan los anillos y descubren que emiten una señal cuyo destino queda sin respuesta. El protagonista Simu Liu forma parte del elenco Doomsday.

En Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022), Clea (Charlize Theron) advierte a Strange que provocó una incursión y lo lleva a través de un portal para reparar el daño en una trama que quedó abierta.

The Marvels (2023) termina con Monica Rambeau en otra realidad, junto a una versión alternativa de su madre, Binary, y Beast (Kelsey Grammer).

En Capitán América: Un nuevo mundo (2025), Sam Wilson visita al Líder en la Balsa. El villano le advierte sobre un ataque de otros mundos y propone una alianza.

La escena de Thunderbolts revela que el equipo pasó a llamarse Nuevos Vengadores. Mientras observan su nave, ven acercarse la de los Cuatro Fantásticos. El director Jake Schreier confirmó a Entertainment Weekly que esa secuencia se filmó para Doomsday.

¿Dónde aparecen Doctor Doom y otros personajes que volverán?

En Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (2025), Sue Storm regresa y encuentra a Franklin frente a una figura encapuchada con la máscara metálica de Doctor Doom.

En Deadpool & Wolverine, la escena postcréditos muestra a Wade reproduciendo el video de Johnny Storm en la TVA. En un monitor del fondo aparece Gambit, vivo en el Vacío y frente a un portal. Ryan Reynolds compartió la toma y Kevin Feige confirmó a la revista Empire que es el mismo personaje que logró salir y estará en Doomsday.

El cierre de Falcon y el Soldado del Invierno presentó a John Walker como el personaje de U.S. Agent. Wyatt Russell también está en el elenco anunciado para la película.

La reciente VisionQuest dejó dos escenas: una muestra a Ultron con el disco duro de Jocasta; la otra vuelve a Wundagore, donde Doom retira los escombros que cubren a Wanda y dice: “Bruja Escarlata, despierta. Tu poder será mío”.

¿Qué añadieron ‘Endgame Encore’ y ‘Spider-Man: Brand New Day’?

Avengers: Endgame Encore añadió cuatro secuencias. Antes de los créditos, Loki visita a Steve y Peggy. Después, Doom encuentra a Bruce Banner; la TVA presencia la colisión de universos, incluido el antiguo de los X-Men, y el cierre acompaña con el sonido de Tony Stark forjando su primera armadura, en una sucesión de imágenes que termina con Doom.

La escena postcréditos de Spider-Man: Brand New Day muestra la aplicación de Ned buscando a Peter fuera de la Tierra y la frase “Spider-Man volverá”. No precisa si aparecerá en Doomsday o Secret Wars. Según ComicBook.com, la reedición del filme, prevista para el 4 de diciembre, incluirá una escena eliminada de Doomsday.

Marvel describe oficialmente la película de Avengers: Doomsday como un ‘choque entre héroes de tres universos’. En México se estrenará el 16 de diciembre de 2026 en cines.