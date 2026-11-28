“Después de una noche de lluvia, temperaturas muy bajas e incluso caída de nieve, el bosque amaneció cubierto de blanco”, señaló el activista Homero Gómez Jr. (Quadratín).

Debido a la primera tormenta invernal de la temporada, las bajas temperaturas y caída de nieve y aguanieve en la zona forestal donde se ubican los santuarios de la mariposa monarca, en Michoacán, han regalado en últimas horas imágenes donde lo asombroso es la presencia de nieve.

El santuario Sierra Chincua fue el primero en referir caída de nieve durante la noche del viernes y madrugada de este sábado, atrayendo miradas de los turistas por el paisaje creado.

Más tarde, Homero Gómez Jr. refirió en sus redes sociales que también en el santuario El Rosario, en el Cerro Campanario, se había registrado caída de nieve, aunque no en la intensidad de Sierra Chincua.

“Después de una noche de lluvia, temperaturas muy bajas e incluso caída de nieve, el bosque amaneció cubierto de blanco”, señaló el también activista.

Indicó que en estas condiciones, las mariposas permanecen agrupadas unas junto a otras en las ramas de los oyameles, cuyo comportamiento les permite conservar el calor y protegerse de las bajas temperaturas del invierno.

Lamentablemente, dijo, algunas mariposas monarcas son derribadas por el viento y la lluvia, y al caer al suelo, quedan expuestas al frío y al congelamiento, y muchas no logran sobrevivir.

“Así enfrentan nuestras pequeñas guerreras las condiciones del clima en los bosques de Michoacán”, indicó en el mensaje acompañado de imágenes de mariposas cubiertas de nieve.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que para el lunes 30 de noviembre, la primera tormenta invernal se debilitará a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y se desplazará lentamente sobre el oriente del país y el golfo de México.

También informó que el frente frío número 9 ingresará sobre el norte y noreste de México, generando evento de “Norte” y se extenderá durante la noche del lunes hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

La trayectoria del frente frío será: el golfo de México y la península de Yucatán, e interaccionará con la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que se localizará sobre el occidente de dicho golfo.