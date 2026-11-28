La primera tormenta invernal del año reavivó la eterna pelea entre el ‘team frío’ y el ‘team calor’, que ahora se disputa a través de memes. (Foto: Cuartoscuro/Capturas de pantalla)

¡Ni chela ni helado, vamos por un champurrado! Si no logras entrar en calor con varias capas de ropa, tus pies están más fríos que el mismo clima y no te has bañado desde ayer, te damos la bienvenida a la primera tormenta invernal del año.

Este fenómeno meteorológico provocó bajas temperaturas en el país, la caída de aguanieve en las zonas altas del Estado de México y la Ciudad de México, así como lluvias que hicieron sentir a más de una persona en Forks, el pequeño pueblo donde se desarrolla Crepúsculo.

Las bajas temperaturas no solo están asociadas con la primera tormenta invernal, ya que también se presentaron otros sistemas meteorológicos, como una vaguada polar, el frente frío número 8 y una masa de aire ártico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Y mientras muchos intentan mantener la temperatura tomando bebidas calientes y usando varias capas de ropa, algunos han optado por compartir cómo se sienten a través de memes con los que más de una persona se identifica.

Los mejores (y congelados) memes de la primera tormenta invernal

La primera tormenta invernal reavivó una vieja pelea que divide a todos en dos bandos: el ‘team frío’ y el ‘team calor’, ya que quienes prefieren el clima cálido se encuentran recriminando a aquellos que disfrutan de las bajas temperaturas.

Las principales quejas se deben a que la sensación térmica es de frío extremo en algunas zonas del país, por lo que las personas que disfrutan del calor piden a quienes no dejan de quejarse que gocen de las bajas temperaturas que tanto pidieron.

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Mientras algunos ‘team frío’ comienzan a reflexionar si están en el bando correcto, otros aseguran que están felices, pues pueden disfrutar de las bebidas calientes y taparse con diferentes cobijas.

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Otros se tomaron la situación con humor al indicar que todos se quedan congelados y convertidos en cubos gigantes de hielo con el simple hecho de salir a la calle, mientras hay quienes señalan que ya sacaron una prenda infalible para el frío: la cobija de tigre.

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Algunos internautas no han perdido el estilo. Llevan puestos pantalones y faldas hechos con tela de cobija, mientras hay quienes tomaron sus precauciones y usan cobijas como cubre inodoros.

Aunque muchos esperaban con ilusión la caída de nieve en la Ciudad de México, esta no se presentó en las zonas urbanas, al menos no como se esperaba. Sin embargo, hay quienes compartieron fotos de la caída de nieve: un helado de sabor en el suelo.

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Sin importar qué ‘team’ seas, lo cierto es que muchas personas se identificaron con estos memes, pues más de una dormirá hoy con un enorme montón de cobijas encima para mantener el calor.

¿Por qué hace tanto frío en México? Primera tormenta invernal provoca nevadas y bajas temperaturas

El frío en México se debe a la interacción de la primera tormenta invernal de la temporada con la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 8. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estos sistemas provocan un descenso de temperaturas, lluvias intensas y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en distintas regiones del país.

Este sábado se registraron nevadas en zonas altas, como la carretera Picacho-Ajusco, a la altura de Tlalpan; el Nevado de Toluca y el cerro Xocotépetl, en Jocotitlán, Estado de México. Además, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en regiones por arriba de los 2 mil 800 metros de altitud de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la primer tormenta invernal en México. (Foto: Captura de pantalla)

Para este fin de semana, el ambiente frío continuará en el Valle de México. En la capital se esperan temperaturas máximas de 10 a 12 grados este sábado y de 15 a 17 grados el domingo, mientras que las mínimas del domingo oscilarán entre 4 y 6 grados. También se pronostican lluvias y bancos de niebla.