Desde 2023, los préstamos a empresas de centros de datos en Asia-Pacífico superaron los 49 mil millones de dólares.

Los bancos han frenado miles de millones de dólares en préstamos vinculados a las empresas chinas ByteDance, Alibaba y Tencent ante el temor de que las nuevas restricciones de Estados Unidos al acceso a chips sacudan el creciente mercado de financiamiento de la IA en Asia.

Aunque el sorpresivo regreso de Jensen Huang a Nvidia Corp. impulsó brevemente las acciones vinculadas a la IA previamente esta semana, los banqueros siguen preocupados por los riesgos legales de financiar centros de datos y neoclouds que podrían quedar sujetos a controles de exportación más estrictos de Estados Unidos. Operaciones que estaban cerca de concretarse ahora están en duda, y los prestamistas que intentan reducir su exposición tienen dificultades para encontrar compradores interesados.

Algunos bancos han postergado sus decisiones mientras analizan con mayor detalle un préstamo de 6 mil 600 millones de dólares solicitado por Bridge Data Centres, de Bain Capital, que fue ampliado recientemente. Sus instalaciones en Malasia tienen entre sus clientes a ByteDance, según personas involucradas en las conversaciones. Bain remitió las consultas a BDC, que declinó hacer comentarios. ByteDance no respondió a una solicitud de comentarios.

Un banco decidió no participar en un préstamo de 372 millones de dólares totalmente suscrito para Digital Halo, respaldada por Partners Group, mientras otros están planteando más preguntas, según personas familiarizadas con las conversaciones. Los fondos están destinados a un centro de datos en Malasia que presta servicios a Alibaba y otros clientes, dijeron. Varios bancos también estaban reevaluando un préstamo de 480 millones de dólares para Aolani, una neocloud con sede en Singapur que obtiene parte de su negocio de ByteDance, según otras personas familiarizadas con el asunto la semana pasada.

Digital Halo, Aolani y Alibaba no respondieron a las consultas. Partners Group declinó hacer comentarios.

Bancos buscan reducir su exposición a la deuda de IA

Las restricciones a las exportaciones de chips avanzados estadounidenses impuestas en 2022 por el gobierno de Joe Biden dieron origen a un ecosistema de empresas en el sudeste asiático que ayuda a las compañías tecnológicas chinas a acceder de forma remota al codiciado hardware. Los préstamos a centros de datos en la región se dispararon en los años siguientes, mientras que el financiamiento de chips había comenzado a despegar más recientemente, a medida que los bancos se sentían más cómodos con estas operaciones de mayor riesgo.

Eso cambió después de que Estados Unidos anunciara la semana pasada que las empresas de Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Brasil necesitarán una licencia del gobierno estadounidense para comprar chips avanzados de IA a fabricantes de ese país. A nivel mundial, los centros de datos que ya arriendan una capacidad informática significativa a empresas chinas necesitarán otra licencia para seguir haciéndolo y tendrán un plazo de 90 días para obtenerla.

Más de una docena de banqueros dijeron que sus equipos estaban esperando respuestas sobre cómo las nuevas restricciones afectarían a los prestatarios y que, como mínimo, eso retrasaría posibles operaciones. Bancos como Citigroup Inc. y Standard Chartered Plc, así como los principales bancos de Singapur, han iniciado una amplia revisión de sus clientes de centros de datos, según dijeron previamente personas familiarizadas con el asunto.

Algunos bancos buscan reducir parte de su exposición a la deuda vinculada a la IA y los centros de datos, incluso mediante ventas de préstamos en el mercado secundario y las llamadas transferencias significativas de riesgo. United Overseas Bank Ltd., de Singapur, busca una operación de este tipo por unos mil millones de dólares para desprenderse de riesgos vinculados a préstamos para centros de datos e infraestructura, entre otros sectores, según personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, las noticias recientes están ralentizando el proceso, dijo una de ellas, que agregó que los detalles aún no están definidos y podrían cambiar.

Un representante de UOB declinó hacer comentarios, citando la confidencialidad de la operación.

Proyectos de centros de datos en Asia pierden respaldo de inversionistas

Los bancos privados, que fueron los más agresivos a la hora de buscar los mayores rendimientos asociados al financiamiento de GPU, también están adoptando una postura más cautelosa. Al menos un fondo decidió no participar en un préstamo de 300 millones de dólares para GMI Cloud, socio de Nvidia en servicios de nube, destinado a financiar chips para un centro de datos en Tailandia que sería utilizado por Tencent, según una persona familiarizada con el asunto.

GMI Cloud y Tencent no respondieron a solicitudes de comentarios.

La cautela se ha extendido más allá del financiamiento de deuda. DayOne Data Centers Ltd., cuyo mayor cliente es ByteDance, suspendió sus planes para cotizar en bolsa en Estados Unidos, según dijeron previamente personas familiarizadas con el asunto. Un consorcio que incluye a BlackRock Inc. está considerando reducir su oferta por una cartera de centros de datos de Asia-Pacífico, según otras personas familiarizadas.

Que las nuevas restricciones hayan obligado a una amplia reevaluación de las operaciones no es necesariamente algo negativo, según Ben Kostrzewa, abogado especializado en comercio internacional de Hogan Lovells Cadwalader. Desde 2023, los préstamos a empresas de centros de datos en Asia-Pacífico se han disparado desde prácticamente cero hasta más de 49 mil millones de dólares, según datos recopilados por Bloomberg.

“Podría ser una pausa positiva para evaluar la situación y revisar estos proyectos, dado lo recalentado que ha estado el mercado desde hace tiempo”, dijo Kostrzewa. “No impedirá que se construyan todos estos centros de datos ni detendrá el mercado, pero sí lo ralentizará”.