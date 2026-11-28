El equipo de Alejandra Guzmán señaló que reprogramará el concierto que se suspendió en la Arena CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

Alejandra Guzmán volvió a sufrir un problema de cadera durante uno de sus conciertos. La cantante suspendió su presentación en la Arena Ciudad de México la noche del pasado viernes 27 de noviembre y fue trasladada en una ambulancia a un hospital.

El incidente ocurrió poco más de 2 meses después de que la hija de Silvia Pinal sufriera una dislocación de cadera durante su presentación en Boca del Río, Veracruz, donde también tuvo que interrumpir el espectáculo para recibir atención médica.

Tras el incidente, el equipo de la rockera compartió un comunicado en el que descartó que se tratara de una lesión grave y confirmó que el concierto será reprogramado.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en la Arena CDMX?

La intérprete de Mi peor error apenas comenzaba su presentación en la Arena Ciudad de México cuando sufrió un percance físico que le impidió continuar con el espectáculo.

La cantante apareció sobre el escenario a bordo de un automóvil amarillo. Al terminar de interpretar la primera canción, Alejandra Guzmán ya presentaba dificultades para moverse, pues permaneció sentada sobre el cofre del vehículo y necesitó la ayuda de sus bailarines.

Posteriormente, al inicio de la segunda canción, la rockera permaneció inmóvil, de pie, durante unos instantes junto a sus bailarines. Poco después, explicó al público lo que le sucedía: “Se me zafó la cadera de nuevo”.

La intérprete permaneció de pie durante varios segundos en medio del escenario, solicitó la asistencia de un médico y se disculpó con sus seguidores por lo ocurrido. Ante la situación, el concierto tuvo que ser suspendido.

De acuerdo con la revista Quién, la cantante fue trasladada en una ambulancia a un hospital al sur de la CDMX.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

A través de un comunicado, el equipo de Alejandra Guzmán informó que la cantante recibió atención inmediata por parte de personal médico especializado y que se encontraba acompañada por su familia.

Aunque sus representantes no ofrecieron detalles sobre el diagnóstico ni el tratamiento de la rockera, aseguraron que continuará con sus próximas presentaciones.

“Afortunadamente, no se trató de una lesión grave: y Alejandra continuará con sus fechas programadas”, se lee en el comunicado.

El equipo de la intérprete de Eternamente bella también confirmó que el concierto en la Arena Ciudad de México será reprogramado. Aunque todavía no anunció la nueva fecha, pidió a los asistentes conservar sus boletos hasta que se den a conocer los detalles de la presentación.

Por el momento, sus representantes no ofrecieron información sobre un posible proceso de reembolso para quienes no puedan asistir en la nueva fecha.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en Veracruz en septiembre?

El pasado 19 de septiembre, Alejandra Guzmán sufrió una dislocación de cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz.

La rockera apenas comenzaba a interpretar Mala hierba cuando, en medio de una coreografía, quedó inmóvil y tuvo que sostenerse de sus bailarines ante la imposibilidad de mantenerse de pie.

“Disculpen, es que se me zafó la cadera (...) No sé qué hacer, creo que necesito un doctor (...) ¿Hay una ambulancia o algo? Perdónenme, pero no me puedo parar”, expresó en aquella ocasión.

Al igual que ocurrió en la Arena CDMX, la cantante fue trasladada en una ambulancia a un hospital. Más tarde, informó a sus seguidores que el doctor Eduardo Arévalo le acomodó la cadera e incluso compartió un video desde el hospital en el que bromeó sobre sus prótesis de titanio.

En 2009, Alejandra Guzmán se sometió a un procedimiento estético en el que le inyectaron biopolímeros en los glúteos, lo que derivó en diversas complicaciones de salud y múltiples intervenciones quirúrgicas. Años después, en 2013 y 2016, la cantante se sometió a cirugías para la colocación de prótesis de titanio en ambas caderas.

En julio de 2025, la rockera se sometió a otra cirugía que la obligó a reprogramar sus conciertos y, en octubre de ese mismo año, fue intervenida quirúrgicamente de la columna vertebral debido a hernias discales.

Los problemas de cadera se presentaron nuevamente en marzo de 2026, cuando sufrió una caída en su domicilio. En aquella ocasión, su padre, Enrique Guzmán, explicó que un perro se atravesó en el camino de la cantante, lo que provocó su caída y una dislocación de cadera.