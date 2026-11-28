El GP de Qatar 2026 se disputa este domingo 29 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en el Circuito Internacional de Lusail. (EFE/ Cadillac F1 Team)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está por llegar a su final. Este fin de semana se disputa la penúltima carrera del calendario: el Gran Premio de Qatar, una competencia que llega con el campeonato definido, pero todavía con posiciones importantes por resolver entre los pilotos.

El Gran Circo ya se instaló en el Circuito Internacional de Lusail, donde este sábado se realiza la clasificación. La actividad se desarrolla en medio de un contexto complicado por la guerra en Oriente Medio, aunque la Fórmula 1 aseguró que las conversaciones con Irán y Qatar permitieron garantizar la realización del evento.

La actividad llega a la qualy después de que Mercedes dominara las primeras prácticas libres del fin de semana. Andrea Kimi Antonelli encabezó tanto los Libres 1 como los Libres 2, mientras que su compañero George Russell se colocó detrás de él.

AMDEP5685. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 01/11/2026.- El italiano Kimi Antonelli de Mercedes celebra tras proclamarse nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México (México). EFE/ Jose Mendez (Jose Mendez/EFE)

¿A qué hora es la qualy del GP de Qatar 2026?

Aunque la competencia se realiza del otro lado del mundo, los aficionados mexicanos tendrán un horario favorable para seguir las actividades de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Lusail, pues la clasificación se transmitirá durante el mediodía.

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026.

Sábado 28 de noviembre de 2026. Hora: 12:00 a 13:00 horas, tiempo del centro de México.

12:00 a 13:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Circuito Internacional de Lusail, Qatar.

A este Gran Premio llegamos con los dos campeonatos definidos. Andrea Kimi Antonelli se coronó campeón de pilotos en el GP de México, mientras que Mercedes aseguró el título de constructores. Sin embargo, todavía hay una disputa por el subcampeonato, con Max Verstappen como uno de los protagonistas.

¿Dónde ver la clasificación del Gran Premio de Qatar desde México?

Los aficionados mexicanos tendrán diferentes alternativas para seguir en vivo la clasificación del GP de Qatar 2026. La transmisión estará disponible a través de televisión de paga y plataformas digitales.

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En El Financiero Deportes tendremos todas las actualizaciones de lo que suceda durante el Gran Premio de Qatar, además de un minuto a minuto de la clasificación para seguir el desempeño de Sergio ‘Checo’ Pérez y el resto de los pilotos en la búsqueda de un lugar en la parrilla de salida.

¿Cómo es el Circuito Internacional de Lusail?

El Circuito Internacional de Lusail se encuentra en las afueras de Doha, capital de Qatar. Fue construido para albergar competencias de motociclismo y sus obras concluyeron en poco más de un año, antes de recibir su primer evento de MotoGP en 2004.

La pista recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 2021. Posteriormente, Qatar firmó un acuerdo para mantener al Gran Circo en su territorio durante diez años a partir de 2023. Desde entonces, Lusail forma parte del calendario de la máxima categoría del automovilismo.

Con una longitud de 5.419 kilómetros, Lusail es una pista rápida y fluida, diseñada con curvas de velocidad media y alta que exigen precisión a los pilotos. Su trazado tiene una recta principal de más de un kilómetro, que ofrece oportunidades de adelantamiento, especialmente en la curva 1. Para la carrera del domingo, los competidores deberán completar 57 vueltas, con una distancia total de 308.611 kilómetros. El récord de vuelta es de 1:22.384, establecido por Lando Norris en 2024.

F1 EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el GP de Qatar?

Después de la clasificación del sábado, los pilotos regresarán al Circuito Internacional de Lusail para disputar la carrera del Gran Premio de Qatar 2026.

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026.

Domingo 29 de noviembre de 2026. Horario: 10:00 horas, tiempo del centro de México.

10:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Circuito Internacional de Lusail, Qatar.

Esta será la penúltima carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El calendario llegará a su fin una semana después con el Gran Premio de Abu Dabi, que se realizará el domingo 6 de diciembre de 2026 a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. Con esa competencia terminará el campeonato.