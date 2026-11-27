La primera tormenta invernal cubrió de nieve y aguanieve las zonas altas del cerro Xocotépetl, en Jocotitlán.

La primera tormenta invernal que proviene del Ártico y entró por el noroeste y occidente de México, se ha hecho presente en el cerro del municipio de Jocotitlán, al norte del Estado de México, donde en una zona de antenas de retransmisión cae aguanieve y nieve la tarde de este viernes.

En la zona montañosa llamada también como Xocotépetl y a una altitud de tres mil 953 metros sobre el nivel del mar, comenzaron las rachas de viento intensas a la par de que los caminos se van llenando de nieve por el punto congelante que se hace presente, a la par de que el cielo está copado por importante nubosidad que cubre la región norte mexiquense.

Clima en Toluca: temperaturas de hasta 5 °C este sábado 28 de noviembre

Desde la capital del Estado de México, el Nevado de Toluca, que se localiza a una altitud de cuatro mil 680 metros sobre el nivel del mar, no se ve a simple vista, pues una importante nubosidad cubre el extenso valle donde se ubican sus 13 municipios que rodean a esta montaña mexiquense.

Es el caso de la misma Toluca, Zinacantepec, Tenango del Valle, Calimaya, Temascaltepec, Coatepec Harinas, Villa Guerrero y Almoloya de Alquisiras, por citar algunas demarcaciones.

En la capital mexiquense, desde las 14:00 horas aproximadamente, comenzó a descender el termómetro con rachas de viento gélidas importantes, fenómeno que va de la mano con el frente frío 8 que se aproxima por la región norte de la República Mexicana.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional indican que hacia la tarde y noche de este viernes el termómetro bajará de manera gradual en la ciudad de Toluca hasta ubicarse en los 5 °C.

Para este sábado 28 de noviembre continuarán las condiciones invernales con temperatura al amanecer de 5 ° Celsius y una máxima posible de 9 ° Celsius durante el día, así como un 100 por ciento de posibilidades de lluvia.

Las autoridades exhortan a la población a abrigarse adecuadamente y conducir con precaución ante el pavimento húmedo y la posible neblina en zonas altas.

Frío en Edomex: Estas son las recomendaciones de Protección Civil

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Huixquilucan exhorta a la ciudadanía a seguir medidas preventivas esenciales durante esta temporada invernal, tales como abrigarse con el método de la cebolla, utilizando varias capas de ropa, proteger rostro, cabeza, manos y orejas al salir a la intemperie.

También mantener una adecuada hidratación, mediante el consumo abundante de agua y bebidas calientes; incluir frutas y verduras ricas en vitamina C en su alimentación, evitar encender anafres o braseros dentro de los hogares y brindar atención prioritaria a los sectores más vulnerables.