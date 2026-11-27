El pronóstico del clima para el Valle de México este sábado 28 de noviembre indica un día frío y con cielo nublado en la Ciudad de México y el Estado de México, debido a la primera tormenta invernal de la temporada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas mínimas que bajan hasta 1°C en algunas zonas de la región.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en CDMX y Edomex?

Para la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre una mínima de 5.3°C y una máxima de 15.3°C. En contraste, Toluca, en el Estado de México, registrará el valor más bajo con una mínima de 1.0°C y una máxima de 12.3°C.

En Naucalpan de Juárez, los termómetros marcarán desde 5.0°C hasta 15.0°C. Por su parte, en Ecatepec de Morelos, las temperaturas irán de 5.7°C a 15.7°C, mostrando un clima un poco más templado que Toluca durante el día.

Clima en CDMX sábado 28 de noviembre. (Conagua).

¿Habrá lluvias o cielo despejado mañana en el Valle de México?

Las cuatro ciudades clave del Valle de México, incluyendo Ciudad de México, Toluca, Naucalpan y Ecatepec, experimentarán un cielo nublado durante todo el sábado. Estas condiciones se mantendrán, sin pronóstico de lluvias significativas para la región central del país.

El viento será ligero, con velocidades de 5 km/h en Ciudad de México, 3 km/h en Toluca, y 6 km/h en Naucalpan y Ecatepec. Estas condiciones frías son parte de la primera tormenta invernal que afecta al país, según el SMN.

¿Cómo será el pronóstico de clima para los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 28 de noviembre: Máxima de 10°C, Mínima de 4°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 29 de noviembre: Máxima de 17°C, Mínima de 6°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Lunes 30 de noviembre: Máxima de 19°C, Mínima de 6°C, Despejado, viento de 4 km/h.

Clima en CDMX domingo 29 de noviembre. (Conagua).

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra un gradual aumento en las temperaturas máximas. Se espera que el cielo cambie de nublado a poco nuboso y finalmente despejado para el lunes, marcando el fin de este periodo más frío en la zona.

¿Qué precauciones tomar ante el clima frío en CDMX y Edomex?

Se recomienda a los habitantes del Valle de México abrigarse bien, usando varias capas de ropa para conservar el calor corporal. Es crucial proteger a niños y adultos mayores, quienes son más sensibles a las bajas temperaturas, y evitar cambios bruscos de temperatura.

Además de la vestimenta adecuada, se aconseja mantenerse hidratado y consumir bebidas calientes. Es importante estar atentos a los avisos oficiales del SMN y Protección Civil sobre cualquier cambio en las condiciones del tiempo para los próximos días.

¿Dónde consultar las alertas oficiales de clima en la región?

Para obtener información actualizada y detallada sobre el clima en la Ciudad de México y el Estado de México, se recomienda consultar los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de las autoridades de Protección Civil. Estas fuentes ofrecen los pronósticos más fiables.

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