Palmira Arias López, secretaria de Igualdad del partido Somos, rechazó las descalificaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum contra las mujeres de oposición y cuestionó a los gobiernos de Morena por la inseguridad que enfrentan las mexicanas.

Durante el Primer Encuentro Nacional de Mujeres de Somos, celebrado en la Ciudad de México, Arias López llamó a las mujeres a organizarse para defender la democracia y sus derechos.

“Desde aquí, desde este evento, juntas, viéndonos, reconociéndonos y haciendo los lazos que hemos buscado hacer a lo largo de este tiempo, decimos a la presidenta Sheinbaum que nosotras no somos neoconservadoras ni somos neoliberales”, expresó.

La secretaria de Igualdad de Somos consideró que las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la defensa de las instituciones democráticas, por lo que llamó a fortalecer su participación política.

“Las mujeres siempre hemos sido la piedra angular de la democracia, cuando la hay para preservarla, cuando no la hay para luchar por ella. Las mexicanas no somos la excepción”, agregó.

Somos critica a Morena por inseguridad que enfrentan las mujeres en México

Palmira Arias acusó a los gobiernos de Morena de limitar las libertades de las mujeres debido a la inseguridad en México.

“Los gobiernos de Morena con sus políticas de inseguridad nos han privado del espacio público, nos han privado de la noche de encontrarnos”, señaló.

La dirigente de Somos también cuestionó que la llegada de mujeres a cargos de poder no necesariamente se traduzca en mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para las mexicanas.

“No solo queremos a las mujeres en el poder, queremos que sean ellas las que abran espacios a otras y no las que restrinjan sus derechos”, manifestó.

¿Cuáles son las propuestas de Somos para las mujeres?

Entre las propuestas de Palmira Arias López están la implementación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo laboral de las mujeres; reduzcan sus tiempos de traslado, y les permitan disponer de más tiempo para sus actividades personales.

La secretaria de Igualdad de Somos también planteó una política integral de protección a víctimas y familiares de mujeres desaparecidas.

El encuentro reunió a dirigentes políticas y especialistas en derechos de las mujeres, quienes abordaron temas como la violencia política de género, la participación de las mujeres en la política y la construcción de una agenda de igualdad.