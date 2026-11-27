La movilidad es uno de los motores que conectan y dinamizan la economía mexicana. Con una contribución del 7.7 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2025, el sector de transportes, correos y almacenamiento refleja la dimensión económica de una industria que articula cadenas productivas, infraestructura, tecnología y servicios. Su evolución depende cada vez más de la colaboración entre sectores que, aunque operan de manera distinta, comparten desafíos y oportunidades.

Bajo esta visión, MOWO (MOBILITY WORLD) anuncia la realización del primer MOWO Summit 2027, un encuentro empresarial que se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero en Expo Santa Fe, Ciudad de México, para reunir a empresas, especialistas y representantes de los distintos sectores que integran el ecosistema de movilidad.

La agenda abordará nueve verticales estratégicos: Operadores de transporte de pasajeros; Armadoras de autobuses; Electromovilidad; Logística / ecommerce; Financiamiento; Armadoras de tren; Tech, data, iA; MaaS; y Automotriz. A través de mesas sectoriales, el encuentro busca conectar perspectivas, identificar oportunidades de colaboración y generar conversaciones sobre los desafíos que comparten estas industrias.

La relevancia económica del sector también se refleja en el autotransporte, cuya participación equivale al 5.9 por ciento del PIB nacional. A esta dimensión se suma la industria automotriz, que representó el 4.6 por ciento del PIB en 2023, de acuerdo con el INEGI. Estas cifras permiten dimensionar el alcance de una industria cuyas cadenas de valor involucran manufactura, infraestructura, tecnología, servicios y financiamiento.

MOWO nace de la identificación de una oportunidad: conectar a industrias que, aunque forman parte de un mismo sistema, suelen desarrollar sus conversaciones y agendas de manera independiente. Sus fundadores, Lander Antón y Enrique de la Barrera, identificaron que las decisiones de fabricantes, operadores, empresas tecnológicas, instituciones financieras y compañías logísticas están estrechamente relacionadas y tienen un impacto conjunto en la evolución de la movilidad.

Al observar cómo las decisiones de un fabricante impactan a los operadores, cómo la innovación tecnológica transforma la logística y cómo el financiamiento condiciona el desarrollo de infraestructura, identificaron la necesidad de construir un espacio capaz de conectar estas perspectivas.

En este ecosistema convergen empresas que, desde distintas especialidades, contribuyen a la transformación de la movilidad en México. MOBILITY ADO, aporta su experiencia en transporte de pasajeros y su visión de impulsar la movilidad colectiva como una vía para mejorar la calidad de vida y construir ciudades más conectadas. Por su parte, Santander contribuye desde el financiamiento y el desarrollo de soluciones para impulsar proyectos e infraestructura, mientras que VEMO participa desde la innovación y el desarrollo de alternativas de electromovilidad. Sus perspectivas reflejan la diversidad de capacidades que requiere la evolución del sector.

“Nos dimos cuenta de que la movilidad estaba presente en prácticamente todas las conversaciones importantes de la economía, pero sus protagonistas no necesariamente estaban sentados en la misma mesa. Fabricantes, operadores, tecnológicas, instituciones financieras y empresas de logística enfrentan desafíos interconectados, aunque muchas veces los analizan desde sus propias industrias. MOWO nace para cambiar esa dinámica y generar un espacio donde podamos construir una visión compartida”, señaló Lander Antón, cofundador de MOWO.

Asimismo, Enrique de la Barrera, cofundador de MOWO destaca la importancia de generar conexiones que trasciendan los límites de cada sector: “El futuro de la movilidad no se va a construir desde una sola industria ni desde una sola perspectiva. Necesitamos conectar capacidades, conocimiento, inversión y tecnología. Queremos que MOWO sea un punto de encuentro donde las empresas puedan reconocer las oportunidades que existen más allá de su actividad inmediata y encontrar nuevas formas de colaboración para impulsar el desarrollo del ecosistema”, compartió.

Con la participación de 50 marcas de distintas verticales de la industria, entre ellas Mercedes-Benz Autobuses, Mercado Libre y Uber, MOWO Summit 2027 reunirá a empresas que representan distintos eslabones de la cadena de valor de la movilidad.

El objetivo es buscar transformar el transporte público para ciudades mejor conectadas.

Este encuentro permitirá poner en perspectiva los retos y oportunidades que comparten estas industrias, así como explorar cómo sus capacidades pueden complementarse para impulsar la evolución del sector. Desde la innovación en manufactura y la transformación logística hasta el transporte público, la electromovilidad y la integración de servicios, las conversaciones buscarán contribuir a una visión de movilidad que favorezca el desarrollo de ciudades más conectadas, accesibles y eficientes, y que responda a las necesidades de las personas.

Además, el evento busca consolidarse como una plataforma de vinculación y generación de contenidos especializados que mantenga activa la conversación entre los distintos actores de la industria más allá de su encuentro presencial.

El programa de MOWO Summit 2027 se desarrollará durante dos jornadas, con nueve mesas sectoriales que reunirán a representantes de las distintas industrias para analizar sus retos, perspectivas y oportunidades.

DÍA 1 | Infraestructura industrial y operación de la movilidad

Operadores de transporte de pasajeros: evolución de los modelos de operación, eficiencia, experiencia de usuario y transformación del transporte.

evolución de los modelos de operación, eficiencia, experiencia de usuario y transformación del transporte. Armadoras de autobuses: innovación en manufactura, desarrollo tecnológico, renovación de flotas y nuevas soluciones de transporte.

innovación en manufactura, desarrollo tecnológico, renovación de flotas y nuevas soluciones de transporte. Electromovilidad: transición energética, infraestructura de carga, modelos de negocio y escalabilidad de las tecnologías eléctricas.

transición energética, infraestructura de carga, modelos de negocio y escalabilidad de las tecnologías eléctricas. Logística / ecommerce: transformación de las cadenas de suministro, distribución, última milla y nuevas demandas del comercio digital.

transformación de las cadenas de suministro, distribución, última milla y nuevas demandas del comercio digital. Financiamiento: inversión, arrendamiento e instrumentos financieros para impulsar proyectos de movilidad e infraestructura.

DÍA 2 | Nuevas tecnologías y modelos de movilidad

Armadoras de tren, con España como país invitado: desarrollo ferroviario, innovación industrial e intercambio de experiencias internacionales.

desarrollo ferroviario, innovación industrial e intercambio de experiencias internacionales. Tech, data, iA: digitalización, análisis de información e inteligencia artificial aplicada a la movilidad.

digitalización, análisis de información e inteligencia artificial aplicada a la movilidad. MaaS: integración de servicios, plataformas digitales, intermodalidad y nuevas experiencias de desplazamiento.

integración de servicios, plataformas digitales, intermodalidad y nuevas experiencias de desplazamiento. Automotriz: evolución de la industria, nuevas tecnologías vehiculares, electrificación y transformación de los modelos de negocio.

Conoce la agenda y regístrate en el sitio oficial, visita: https://mobilityworld.com.mx/