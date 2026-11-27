México llega al cierre de la fase de grupos del Mundial Sub 17 con dos victorias, seis puntos y el boleto asegurado a los dieciseisavos de final. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La Selección Mexicana Sub 17 enfrenta este viernes 27 de noviembre a Venezuela en su último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar Sub-17 2026. El encuentro se disputará en el complejo Aspire Zone, en Doha.

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda ya consiguió su clasificación a los dieciseisavos de final, luego de ganar sus dos primeros compromisos del torneo. En su debut venció 1-0 a Rumania y posteriormente goleó 4-0 a Camerún.

Ahora, el Tricolor se mide ante una selección venezolana que también suma seis puntos y tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda. Por ello, el partido servirá para definir cuál de los dos equipos termina como líder del Grupo K.

Adonai Valdez, defensa del América, queda noqueado: ¿Qué le pasó?

La Selección Mexicana Sub 17 vivió momentos tensos en su partido contra Venezuela después de que un choque dejó noqueado a Adonai Valdez, jugador de las Águilas del América.

El incidente ocurrió durante un tiro de esquina en el primer tiempo del partido del Grupo K del Mundial Sub 17 en Qatar. Adonai Valdez se estrelló contra la espalda de su compañero André Godínez y quedó inconsciente.

Mohamed El Baroudi, árbitro del encuentro, dilató algunos segundos en detener las acciones. Al final, Adonai Valdez salió en camilla y fue sustituido por Alan Hernández.

México vs. Venezuela Sub-17: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?

El último compromiso de México en la primera ronda del Mundial Sub 17 se juega este viernes 27 de noviembre frente a Venezuela. Aunque ambas selecciones ya consiguieron su clasificación, todavía está en disputa el primer lugar del Grupo K.

El partido se realizará en Doha, Qatar, donde el conjunto mexicano buscará mantener su buen paso después de las victorias ante Rumania y Camerún. Los aficionados podrán seguir la transmisión en televisión abierta, de paga y por streaming.

Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2026.

Viernes 27 de noviembre de 2026. Horario: 10:00 horas, tiempo del centro de México.

10:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Campo 7 del complejo Aspire Zone, en Doha, Qatar.

Campo 7 del complejo Aspire Zone, en Doha, Qatar. Dónde ver: Canal 9, TUDN, ViX Premium.

¿Cuáles son las alineaciones para el México vs. Venezuela Sub-17?

Las selecciones de México y Venezuela presentan sus equipos titulares para disputar la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar 2026.

El entrenador Jürgen Castañeda apuesta por Adán Sánchez y Da’vian Kimbrough en el ataque mexicano, mientras que José Corona estará a cargo de la portería.

Alineación de México:

José Corona.

Dylan Martínez.

André Godínez.

Adonai Valdez.

Gerson Gutiérrez.

Edy Lugo.

Alberto Cisneros.

Ángel Reyes.

Jesús Orduño.

Da’vian Kimbrough.

Saulo Tejeda.

Alineación de Venezuela:

Sebastián Angulo.

Enmanuel Brito.

Ángel Mota.

Andrew Rasquin.

Jhosmar Martínez.

Jesús Barrios.

Marco Riera.

Deverson García.

Daniel Chirinos.

José Gamboa.

Carlos Bello.

¿Cómo llega México al partido contra Venezuela en el Mundial Sub-17?

La Selección Nacional de México llega a su tercer compromiso del Mundial Sub 17 con paso perfecto. El equipo de Jürgen Castañeda consiguió dos victorias en sus primeras presentaciones, resultados que le permitieron sumar seis puntos y asegurar su presencia en los dieciseisavos de final.

El Tricolor comenzó su participación en Qatar 2026 con un triunfo por la mínima diferencia ante Rumania, gracias a un gol de Adán Sánchez. Posteriormente, tuvo una actuación contundente frente a Camerún, selección a la que derrotó 4-0 para afianzarse en la parte alta de la clasificación del Grupo K.

Uno de los jugadores destacados de México es Adán Sánchez, futbolista de Rayados de Monterrey, quien suma dos anotaciones en el mismo número de encuentros disputados. Con estos resultados, el conjunto mexicano llega al cierre de la primera ronda con seis unidades, las mismas que Venezuela, por lo que el enfrentamiento definirá al líder del sector.