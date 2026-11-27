Gabriela Quiroz, comerciante de San Miguel Ajusco, al sur de la Ciudad de México, encontró en las plataformas digitales una alternativa de financiamiento.

Una nueva generación de startups apuesta por las comunidades marginadas y los trabajadores informales de México, muchos de ellos en zonas rurales, para facilitar el acceso al crédito a personas que hasta ahora se consideraban demasiado difíciles de atender.

Gabriela Quiroz, propietaria de una tienda en las afueras de la Ciudad de México, tuvo que operar su negocio casi exclusivamente en efectivo durante nueve años antes de tener la oportunidad de acceder a un crédito. A finales de 2024, comenzó a abastecerse de mercancía a través de una startup con una plataforma de venta al mayoreo en línea, y fue esa misma empresa la que recopiló suficiente información para ofrecerle un préstamo. Hoy, ese financiamiento es un salvavidas para su negocio.

Desde su tienda, Quiroz consulta la oferta de productos de Rintin. (Marian Carrasquero)

Quiroz forma parte de un creciente número de propietarios de negocios informales que recurren a empresas emergentes que están encontrando formas de atender a clientes ignorados durante mucho tiempo por las instituciones financieras tradicionales. Con 55 millones de personas –63 por ciento de la población adulta– sin acceso al crédito formal en México, existe una enorme oportunidad de otorgar financiamiento a comunidades marginadas que han permanecido fuera del sistema, tanto por la escasez de información sobre ellas como por lo arraigado que está el uso del efectivo en su manera de hacer negocios.

“Existen claras necesidades de financiamiento para las personas y las micro y pequeñas empresas en muchos países en desarrollo. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, existe una brecha de 4 billones de dólares entre el financiamiento que necesitan y el que reciben”, dijo Karina Broens Nielsen, investigadora del sector financiero del Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre del Banco Mundial. Datos gubernamentales muestran que solo 25 por ciento de las pequeñas y medianas empresas en México reporta tener un crédito vigente.

A diferencia de las elogiadas iniciativas de microcrédito que surgieron en la década de 1980, estas startups están adaptando su oferta a la manera en que realmente operan estas pequeñas comunidades y sus emprendedores, y aprovechan la inteligencia artificial (IA) para gestionar los riesgos. Con 54 por ciento de la fuerza laboral de México en la informalidad y 85 por ciento de las compras de bajo monto realizadas en efectivo, los beneficios potenciales son enormes. Sin embargo, debido al elevado riesgo de impago, las plataformas de crédito digital y las aplicaciones financieras más consolidadas del país –desde gigantes regionales como Nubank y Mercado Pago, de Mercado Libre, hasta nuevos participantes como Klar o Banco Plata– han concentrado sus esfuerzos en atraer a ahorradores de clase media a través de aplicaciones de billeteras digitales.

Empleados de Rintin recorren los mercados mayoristas para recoger mercancía. (Marian Carrasquero)

Rintin, la plataforma digital que utiliza Quiroz, estudió los hábitos de los microcomerciantes que venden tanto en tiendas de barrio como en los emblemáticos tianguis para crear un sitio de comercio electrónico que también da seguimiento a la actividad comercial para otorgar crédito. Otra fintech, Aviva, instaló chatbots impulsados por IA en quioscos físicos ubicados en comunidades desatendidas para convertir las respuestas sobre los micronegocios y las finanzas familiares en datos que permiten elaborar un perfil crediticio. Stori, que comenzó como una aplicación de billetera digital, sigue otra estrategia: convierte los teléfonos inteligentes de los pequeños comerciantes en terminales de pago, con lo que digitaliza las ventas y genera información que puede ayudar a construir un perfil financiero y, con el tiempo, abrir la puerta al crédito. Estas empresas han ido a contracorriente en un momento en que el financiamiento para las startups de América Latina se encuentra en su nivel más bajo en tres años, según datos de PitchBook, lo que refleja el interés de los inversionistas por aprovechar la enorme oportunidad de crecimiento que representan las comunidades desatendidas.

“Muchos de estos negocios son totalmente invisibles para el sistema financiero tradicional y nosotros vemos una oportunidad enorme en desbloquear productividad en estas micro y pequeñas empresas”, afirmó Nicolás Marseillán, director de Cometa, firma de capital de riesgo que encabezó la ronda de financiamiento en la que Rintin recaudó 6.2 millones de dólares en agosto. “Eso puede tener un impacto enorme para la economía de México”.

Para Quiroz, ganarse la confianza de sus clientes es clave para que su negocio prospere. (Marian Carrasquero)

Este segmento de la población tiene que pagar tasas de interés mucho más elevadas para obtener financiamiento o, simplemente, quedarse sin él, explicó Aaron Fu, quien dirige las inversiones de capital de riesgo de DCG, firma con sede en Connecticut que participó en la ronda de capital semilla de Aviva y ha invertido en soluciones crediticias en África y Asia.

“A medida que la IA y otras tecnologías reducen el costo de atenderlos, esos clientes se vuelven mucho más atractivos”, señaló Fu.

Mientras que otras iniciativas de microcrédito enfrentaron dificultades debido a la escasa información disponible sobre los acreditados, la IA y los datos digitales pueden reducir los costos operativos que encarecían el otorgamiento de préstamos. Las startups que ayudan a las empresas a incorporar el crédito en sus compras también impulsan el uso del financiamiento, explicó Dean Karlan, codirector del Global Poverty Research Lab de la Universidad Northwestern.

Una puerta de entrada digital

Para los propietarios de negocios informales como Quiroz, de 34 años, el comercio electrónico se ha convertido en una inesperada puerta de entrada a la inclusión financiera.

Durante años, abasteció los estantes de Eclipse Boutique, una tienda cuyo nombre hace referencia a sus hijas Sol y Luna, en los mercados mayoristas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Recorrer los 30 kilómetros le tomaba más de tres horas en transporte público: tres autobuses y dos trenes. Quiroz, quien padece dolor crónico de espalda, cerraba su tienda una vez a la semana para hacer el recorrido. Llevaba efectivo en una cangurera para realizar sus compras en el mercado y regresaba cargando varias bolsas repletas de mercancía para su negocio.

Rintin conecta a los pequeños comerciantes con el mercado mayorista y la economía digital. (Marian Carrasquero)

“Cada viaje, además del calor y de todo el esfuerzo físico que tengo que hacer, significa que pierdo un día de ventas”, comentó.

Hace dos años descubrió Rintin, que se apoya en una red de alrededor de un centenar de proveedores mayoristas de la Ciudad de México para ofrecer cerca de 25 mil productos en línea.

Los productos se venden al mayoreo, en grupos de seis, 12 o 24 unidades de un mismo artículo. Desde entonces, Quiroz hace el recorrido una vez al mes, principalmente para comparar diversas tallas de ropa o comprar artículos que no están disponibles en la plataforma digital, como productos de papelería.

En México, donde las compras presenciales siguen predominando, alrededor de 4 millones de pequeños empresarios acuden cada semana a los mercados mayoristas de la capital, algunos desde lugares tan al sur como Oaxaca o Chiapas, y compran unos 20 mil millones de dólares en productos que posteriormente revenden en las tiendas de barrio.

Las plataformas de comercio electrónico consolidadas, como el gigante regional Mercado Libre, suelen cobrar gastos de envío que están fuera del alcance de las comunidades de bajos ingresos.

Después de que Quiroz realizara varias compras en la plataforma, Rintin analizó sus gastos y le ofreció lo que ahora considera un “salvavidas” para su negocio: crédito. Actualmente, cuenta con una línea de crédito de alrededor de mil 400 dólares.

Para Quiroz, esta oportunidad ha cambiado su manera de operar el negocio. “En el mercado, si te faltan incluso cinco pesos, ningún vendedor te deja llevarte lo que necesitas. Que te den un préstamo no es tan fácil como uno podría pensar, a pesar de lo mucho que se habla de programas para apoyar a emprendedores. Que un proveedor te confíe para prestarte dinero es algo muy valioso”.

El crédito representa alrededor de 35 por ciento de las ventas de Rintin y es su principal motor de retención de clientes. Sus usuarios, en su mayoría mujeres, gastan en promedio unos 347 dólares al mes en la plataforma, monto que deben pagar por medios digitales, ya sea mediante un pago instantáneo o con tarjeta, o en sucursales físicas de tiendas como Oxxo o 7-Eleven.

“El crédito es el gran habilitador de nuestro crecimiento”, afirmó Gastón Greco, cofundador y director de Operaciones de Rintin.

Los datos que genera la plataforma de comercio electrónico son fundamentales para la empresa. Mercado Libre fue pionera en adoptar esta estrategia en la región, donde su cartera de crédito, enfocada en los comerciantes de su plataforma, ha alcanzado los 18 mil millones de dólares. Rintin también está recurriendo a fuentes de información poco convencionales para evaluar la solvencia crediticia.

“Muchas de nuestras clientas no tienen historial crediticio, pero sí tienen un negocio que podemos ver. Con IA analizamos fotos de su tienda, y cada cosa que vemos nos dice algo”.

Karlan advierte que la tecnología también puede generar una nueva versión de un viejo riesgo: facilitar demasiado el acceso al crédito y llevar a las personas a contraer deudas que no comprenden del todo. Greco considera que se trata de un riesgo menos inmediato, pues los emprendedores con los que trabaja suelen desconfiar de las herramientas digitales, lo que lo ha llevado a organizar sesiones semanales por Zoom para guiarlos en el proceso de realizar pedidos en línea y solicitar crédito.

El negocio de la confianza

Uno de los mayores obstáculos para la adopción de los pagos digitales y el comercio electrónico es el temor a ser víctima de una estafa. El fraude digital en México aumentó 84 por ciento en 2025, mientras que la presión de los intentos de fraude en el comercio electrónico creció 47 por ciento, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Para ganarse la confianza de los escépticos, Greco, de Rintin, muestra a quienes compran por primera vez los cuatro tuk-tuks rojos (vehículos motorizados de tres ruedas) que circulan por las concurridas calles a unas cuadras del Zócalo de la Ciudad de México, recogiendo pedidos y trasladándolos al almacén.

Ahí, alrededor de 30 empleados revisan y empacan los pedidos. Greco asegura que la relación que han construido con sus clientes les ha permitido reducir el índice de morosidad a menos del 3 por ciento, un nivel similar al promedio de la banca tradicional.

“Nuestro modelo no consiste tanto en crear una nueva cadena de suministro como en añadir una capa digital sobre una que ya existe”, explicó Greco. Quiroz “sigue surtiendo lo que sabe vender y atendiendo a sus clientas como siempre, pero sumó lo digital a su ritmo y hoy compra con crédito. Cada paso lo dio porque le convenía, no porque se lo exigimos”.

Y Rintin no está sola. Lo que alguna vez fue un nicho del mercado crediticio mexicano está atrayendo a un creciente número de empresas que apuestan a que la tecnología puede convertir en sujetos de crédito viables a negocios que antes se consideraban demasiado pequeños o informales para ser atendidos.

Fintechs como Finia, Baubap y Tala se enfocan en personas y microempresarios que suelen tener un acceso limitado al crédito bancario tradicional. Recurren a todo tipo de herramientas, desde los datos de los teléfonos inteligentes hasta los micropréstamos digitales, para comprobar si la IA puede finalmente resolver uno de los desafíos financieros más persistentes de México: convertir el otorgamiento de préstamos a personas que están fuera del sistema bancario formal en un negocio rentable.

Aviva se ha enfocado en comunidades de menos de 500 mil habitantes, donde ofrece préstamos de entre 100 y mil dólares, principalmente a personas con micronegocios que operan casi exclusivamente en efectivo. Stori utiliza sus propios chatbots impulsados por IA y funciones como las herramientas de ahorro para incentivar a sus clientes a interactuar con su aplicación, lo que genera un flujo de datos sobre su comportamiento que puede ayudarle a conocer mejor a las personas con un historial financiero limitado.

“Hacer negocios con el segmento masivo no es fácil y se requieren habilidades para atenderlo adecuadamente”, afirmó Sherman He, presidente y cofundador de Stori, quien agregó que una gran cantidad de los clientes de su oferta de productos para pequeñas y medianas empresas opera en la informalidad. “La mayor brecha sigue estando en el mercado masivo”.

De vuelta en su pueblo, San Miguel Ajusco, donde los caballos se ven dispersos en el paisaje a medida que se desvanece la mancha urbana, la clientela de Quiroz muestra cómo se entrelazan cada vez más el mundo físico y el digital. Quiroz anuncia la llegada de nueva mercancía en los grupos comunitarios de WhatsApp y después recibe personalmente a sus clientes, quienes se quedan a conversar.

Presta especial atención a esas conversaciones para anticiparse a las necesidades de sus vecinos: un próximo nacimiento podría llevarla a abastecerse de regalos para bebés.

Los hábitos de sus clientes también revelan cuánto falta por avanzar hacia la digitalización. Asegura que más de dos tercios de sus clientes pagan en efectivo, a pesar de que cuenta con una terminal de punto de venta. De vez en cuando, algunos admiten que también compran directamente en línea en plataformas de descuentos como Temu o Shein.

Quiroz también corresponde a la confianza que ha recibido otorgando crédito: cuando sus vecinos necesitan más tiempo para pagar una compra, les dice a sus clientes habituales que pueden regresar cuando tengan el dinero. Registra las deudas en una carpeta negra cuidadosamente organizada, que también sirve como lista negra de quienes no regresan.

“El dinero nunca llega tarde”, dice Quiroz, citando un dicho local. “Cuando tus ingresos dependen totalmente de tu negocio y tienes una familia a la que mantener, las cosas se ponen complicadas. A veces, el crédito es el salvavidas que uno necesita”.

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