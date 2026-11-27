Paulo Butchart, Director Ejecutivo Comercial, Mapfre México; Manuel Aguilera Verduzco, director general de Mapfre Economics; Alberto Berges Rojo, CEO de Mapfre México y Ricardo González García, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación.

El mercado asegurador latinoamericano alcanzó un volumen de primas de 218 mil 345 millones de dólares durante 2025, un crecimiento de 1.5% respecto al año anterior. Aunque el avance fue menor al 5.8% registrado en 2024, México destacó por su dinamismo al consolidarse como el segundo mayor mercado de la región y concentrar casi una cuarta parte del negocio asegurador.

De acuerdo con el informe El Mercado Asegurador Latinoamericano en 2025, elaborado por Mapfre Economics, el Servicio de Estudios del Grupo Mapfre, y editado por Fundación Mapfre, la industria regional mostró un comportamiento desigual entre sus principales segmentos, aunque conservó una posición financiera sólida.

El estudio, presentado el 3 de noviembre durante el Foro Mapfre Economics, señala que los seguros de No Vida fueron el principal motor de crecimiento, con un incremento de 4.6% y primas por 127 mil 321 millones de dólares. En contraste, el ramo de Vida registró una contracción de 2.6%, hasta situarse en 91 mil 24 millones de dólares, principalmente por el comportamiento del mercado brasileño, afectado por cambios regulatorios y condiciones monetarias restrictivas.

Pese a este desempeño diferenciado, el resultado neto agregado de las compañías aseguradoras latinoamericanas ascendió a 15 mil 322 millones de dólares, 5.5% más que en 2024, reflejo de la capacidad de adaptación de la industria frente a un entorno económico complejo.

El mercado asegurador latinoamericano en 2025”. Manuel Aguilera Verdusco, director general de Mapfre Economics.

“América Latina continúa mostrando un importante potencial de desarrollo asegurador. Aunque en 2025 observamos una moderación en el crecimiento de las primas, la industria mantiene una posición financiera sólida y oportunidades significativas para ampliar la protección de las personas y las empresas”, señaló Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics.

México gana participación en el mercado regional

En el panorama latinoamericano, México sobresalió por el crecimiento de su industria. Durante 2025, el volumen de primas alcanzó 1.03 billones de pesos, equivalentes a 53 mil 606 millones de dólares, lo que representó un aumento nominal de 12% y un avance real de 7.9%.

Con estos resultados, el país concentró 24.6% de las primas de América Latina, únicamente por detrás de Brasil, cuya participación fue de 29.7%. Esta posición confirma la relevancia del mercado mexicano dentro de la industria regional y su capacidad para mantener un ritmo de expansión superior al promedio latinoamericano.

El avance también se observó en los principales segmentos de negocio. Los seguros de Vida registraron un crecimiento real de 8%, mientras que los de No Vida aumentaron 7.7%, lo que refleja una evolución favorable en ambas líneas de protección.

Sin embargo, todavía existe espacio para ampliar la cobertura. La penetración del seguro en México llegó a 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 2.7% de 2024, aunque permanece por debajo del promedio latinoamericano de 3.1%.

El sector anticipa mejores perspectivas para 2027

Las proyecciones de Mapfre Economics apuntan a una recuperación del dinamismo asegurador en la región. El organismo estima que las primas crecerán 6.8% en 2026 y 7.6% en 2027, impulsadas por la recuperación gradual de la actividad económica y una mayor demanda de protección financiera.

“El mercado asegurador latinoamericano en 2025”. Ricardo González García, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación. (Lucía Flores)

Por regiones, Sudamérica podría crecer 7.2% en 2026 y 7% en 2027. En tanto, México, Centroamérica y el Caribe registrarían avances conjuntos de 6.1% y 8.2%, respectivamente.

Este escenario, no obstante, estará condicionado por factores como la inflación, la volatilidad cambiaria, las tensiones geopolíticas y las condiciones financieras internacionales.

Ante estas perspectivas, ampliar la cultura aseguradora, fortalecer la inclusión financiera y desarrollar soluciones de protección accesibles serán factores determinantes para aprovechar las oportunidades de crecimiento y reducir la brecha de aseguramiento en América Latina.