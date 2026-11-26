El artista fue atacado a balazos en una presentación en Sonora. (Foto: ChatGPT)

Francisco Javier Arvayo, vocalista de la agrupación de corridos bélicos Doble Blindaje, fue atacado a balazos durante una presentación en vivo que la banda realizaba en Sonora.

La agrupación se presentó como parte de las actividades por la inauguración de Legacy Men Boutique. Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que abrió una carpeta de investigación.

“Una línea apunta a que la agresión pudo ser perpetrada por un grupo criminal rival de aquel al que dedica sus interpretaciones musicales”, afirmó la Fiscalía a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

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