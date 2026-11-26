“Cómo que el vicefiscal está siendo investigado por vínculos con el narco y luego esa persona es una de las que abren la puerta a una de las agencias de EU en nuestro territorio”, cuestionó la mandataria. (Cuartoscuro).

En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que son cerca de 54 casos de extradición que han solicitado a Estados Unidos y que no han sido contestados.

La mandataria comentó esto luego de que se diera a conocer que el exvicefiscal que estableció relación entre la Fiscalía de Chihuahua y los agentes de la CIA para trabajar en territorio nacional sin la autorización de la SRE ni del Gabinete de Seguridad, se encuentra en Estados Unidos.

Agregó que le pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigara el caso. “Lo que sabemos es que el vicefiscal que es reconocido y una de las personas denunciadas por la propia gobernadora (Maru Campos)”, dijo Sheinbaum.

La presidenta agregó que este vicefiscal estaba siendo investigado por nexos con el narco y hoy está en EU.

“Cómo que está siendo investigado por vínculos con el narco y luego esa persona es una de las que abren la puerta a una de las agencias de EU en nuestro territorio”, cuestionó la mandataria.

Sheinbaum pide a España aplicar el tratado de extradición a Inés Gómez Mont

Sheinbaum también pidió al Gobierno y a la Justicia de España que apliquen el tratado de extradición en el caso Inés Gómez Mont, para evitar que queden impunes los delitos que la Fiscalía atribuye a la expresentadora de televisión.

“Pedirle al Gobierno español y a la Justicia española que aplique el tratado de extradición porque es muy relevante por la impunidad que representa”, respondió Sheinbaum en su conferencia matutina cuando se le preguntó sobre cómo podría México evitar que Gómez Mont salga del país ibérico mientras se tramita la solicitud.

La mandataria indicó que las autoridades españolas aún no habían respondido a la solicitud mexicana, a la vez que sostuvo que Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, lavaron dinero durante años mediante facturas falsas.

Sheinbaum también reprochó a Estados Unidos la falta de reciprocidad por haber deportado a Gómez Mont a España pese a que México había solicitado su detención provisional con fines de extradición en septiembre de 2025.

Al preguntársele si esa decisión llevaría a México a reconsiderar las solicitudes de extradición de Washington, respondió que se evalúan “caso por caso” en función de lo que convenga al país, entre otras razones, por motivos de seguridad.

La FGR el miércoles que solicitó formalmente a España la extradición de Gómez Mont, quien llegó el martes a Madrid en un vuelo comercial.

Las autoridades estadounidenses la habían detenido en Florida por motivos migratorios y accedieron a su petición de ser deportada a España, pues había entrado en Estados Unidos con pasaporte español.

Según la Fiscalía, en México siguen vigentes tres órdenes de aprehensión contra Gómez Mont, una por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y dos por posible defraudación fiscal equiparada.

Con información de EFE.