Maru Campos ‘echó la culpa’ a exfiscal de Chihuahua de operativo de la CIA y lo acusó de corrupción: FGR

La FGR dio detalles de la reunión que tuvo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que su titular, Ernestina Godoy, sostuvo una reunión con María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, quien “responsabilizó” a César ‘N’ por la participación de agentes de la CIA en un operativo en la entidad.

Además, la gobernadora de Chihuahua habría brindado información a la FGR sobre presuntos actos de corrupción cometidos por César ‘N’ a través de casinos y prestanombres.

“Campos Galván responsabilizó al ex fiscal general del Estado, sobre los hechos acontecidos en Chihuahua, en los que intervinieron personas de nacionalidad extranjera”, se lee en una breve tarjeta informativa publicada el 23 de octubre.

En la reunión, donde también estuvo David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, se mencionó cuál sería el delito que se le imputaría a César ‘N’: traición a la patria, y otros de fuero común.

La FGR no precisó en la tarjeta información que la investigación y otras pruebas recabadas hubieran desencadenado la detención y judicialización del exfuncionario.

Versión de Maru Campos choca

En las múltiples entrevistas que brindó Maru Campos a medios de comunicación, negó tener conocimiento sobre la imputación que se le haría a César ‘N’ y tampoco mencionó que ella hubiera responsabilizado al exfiscal sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo estatal.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue la primera en señalar a Maru Campos como la responsable de detener al exfuncionario durante una reunión que sostuvieron el 19 de septiembre y por ello le ofreció concretar una reunión con Ernestina Godoy para entregar toda la información.

“Ella me dijo: ‘No fui yo, fue mi exfiscal’, pero no solo me dijo eso, me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal, me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso ya lo encontraron ellos cuando movió al fiscal”, recordó durante la mañanera del 23 de octubre.

Maru Campos ofrece la gira de medios luego de la suposición de que pactó con la presidenta Sheinbaum, ello por la casualidad de los hechos de la reunión que sostuvieron en Chihuahua, la detención de César ‘N’ y el alto a las críticas que se hacían la una a la otra.

Supuestamente, fue el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, quien se reunió con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, para llegar a un acuerdo para “tal día judicializar” a César ‘N’, según una versión compartida a Azucena Uresti.