Estuvieron en Afganistán y murieron en un operativo antinarco en México: Esto sabemos de los agentes de la CIA

John Dudley Black y Richard Leiter Johnston III tenían antecedentes en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y participaron en misiones en Afganistán. (Especial).

John Dudley Black y Richard Leiter Johnston III, los dos agentes de la CIA que murieron el 19 de abril de 2026 en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara, tenían antecedentes en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y participaron en misiones en Afganistán.

Su presencia en un operativo contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en Chihuahua se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que sostiene que ninguno contaba con autorización para estar en México.

El caso derivó en acusaciones contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de la entidad, por presuntamente permitir la participación de agentes extranjeros sin cumplir los procedimientos establecidos en la legislación mexicana.

¿Quién era Richard Leiter Johnston?

De acuerdo con el obituario de Murphy Funeral Homes, Richard Leiter Johnston III tenía 36 años y se graduó de la Universidad de Virginia en 2013, donde estudió Historia y chino mandarín. Posteriormente ingresó al Ejército de Estados Unidos y alcanzó el grado de capitán.

En 2016 dirigió un pelotón de la 25 División de Infantería durante la Operación Freedom Sentinel en Afganistán, donde participó en acciones antiterroristas y en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas. Después ingresó a las Fuerzas Especiales del Ejército, conocidas como Boinas Verdes, y recibió preparación en operaciones aerotransportadas, caída libre militar y buceo de combate.

Durante su carrera también comandó el Destacamento Operacional SFOD-A 1333, con el que fue desplegado en Filipinas. Tras dejar el Ejército, trabajó para el Gobierno estadounidense en regiones de Medio Oriente, África, Asia Oriental y el hemisferio occidental.

¿Quién era John Dudley Black?

John Dudley Black tenía 44 años, nació en San Francisco, California, y creció en Spokane, Washington. Se graduó en 2001 de la Gonzaga Preparatory School y posteriormente estudió en la Universidad Gonzaga, donde participó en el programa de formación de oficiales de reserva.

Black se incorporó al Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Un video difundido en 2013 en el sitio oficial de esa institución lo muestra durante su servicio en Afganistán, donde se desempeñó como ayudante de campo del comandante general de la Primera División de Marines.

De acuerdo con testimonios de personas que lo conocieron, era un militar disciplinado que evitaba los reflectores. Su trayectoria se reconstruyó a partir de registros escolares, testimonios y materiales militares publicados antes de su muerte, debido a la escasa información pública disponible sobre su carrera.

¿Qué hacían en Chihuahua agentes de la CIA?

Black y Leiter Johnston murieron junto con Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, y Manuel Genaro Méndez Montes, escolta del funcionario, cuando el vehículo en el que viajaban cayó por un barranco y se incendió.

El accidente ocurrió el 19 de abril, cuando un convoy regresaba de un despliegue contra instalaciones presuntamente utilizadas para producir metanfetamina en las comunidades de El Pinal y Polanco, en el municipio de Morelos. Según las versiones difundidas sobre el operativo, los agentes estadounidenses habían impartido capacitación relacionada con el uso de drones de vigilancia antes de incorporarse al convoy.

Las autoridades estatales presentaron inicialmente a los dos estadounidenses como instructores de la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, la investigación federal expuesta durante la audiencia contra los exfuncionarios de Chihuahua señala que ambos participaron armados en el despliegue y que se encontraban en la entidad desde, al menos, octubre de 2025.