Traición a la patria: FGR explica el cargo que enfrentaría el exfiscal de Chihuahua, César ‘N’

César ‘N’, exfiscal general de Chihuahua, podría enfrentar cargos por el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

La fiscal Ernestina Godoy informó, luego de la detención del funcionario de Chihuahua, que éste habría permitido que agentes extranjeros intervinieran en territorio nacional sin autorización del gobierno, para llevar a cabo acciones correspondientes exclusivamente a las fuerzas federales.

“Esto atenta contra la soberanía y la integridad de la nación, al encontrarse expresamente prohibido por nuestra Constitución”, explicó la fiscal sobre el cumplimiento de la orden de detención contra César ‘N’.

¿Por qué dictaron orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua?

Dicha orden la otorgó un juez federal luego de trabajos de gabinete y de campo, que comprendieron más de 100 actos de investigación que derivó que el exfiscal de Chihuahua habría ordenado y coordinado “un operativo irregular” en abril pasado en el Pinal, municipio de Morelos, en el estado.

“Lo anterior, claramente es un ataque al pacto federal y a la división de poderes. Cabe mencionar que nuestra Constitución y la Ley de Seguridad Nacional señalan que las entidades federativas se encuentran limitadas para asumir facultades reservadas a la Federación, así como transferir potestades públicas a autoridades extranjeras”, precisó Godoy Ramos.

Investigación de la FGR sobre Chihuahua

En la carpeta de investigación de la FGR quedó establecido, incluso con información de la propia Fiscalía estatal, que la participación en el operativo de personas extranjeras “no tenía justificación alguna y tampoco la tenía la cadena de mando para permitirlo”.

Se acreditó que ambas personas extranjeras habían acudido en varias ocasiones y sin causa justificada, a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.

La autoridad estatal carecía de facultades para realizar acciones que son exclusivas de la Federación, pues la Ley de Seguridad Nacional lo prohíbe expresamente a los estados.

Aun así, la Fiscalía de Chihuahua y su Policía realizaron el operativo sin atribuciones y sin haber abierto antes una carpeta de investigación, a pesar de que el propio César ‘N’ declaró a los medios que el operativo fue fruto de meses de planeación entre dos áreas a su cargo: la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas.

“El fiscal habría ocultado información la Fiscalía Estatal. A través de su titular, tenía que informar a la Federación, no lo hizo, en cambio, informó a personas extranjeras”, reprobó Ernestina Godoy sobre los delitos federales cometidos por el exfiscal de Chihuahua.

Con información de Quadratin.