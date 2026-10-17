César Jáuregui y el caso CIA: Las claves de la detención del exfiscal de Chihuahua

La detención de César Jáuregui se relaciona con presuntas irregularidades en el operativo de El Pinal, Chihuahua, donde participaron agentes de la CIA.

La participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo antidrogas en Chihuahua derivó en una investigación que ahora alcanza al exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, quien fue detenido este sábado 17 de octubre.

El caso se remonta al operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal, municipio de Morelos, donde autoridades mexicanas desmantelaron un laboratorio clandestino. Durante los hechos se reportó la participación de los ciudadanos estadounidenses y, posteriormente, la muerte de cuatro personas en un accidente: los dos agentes de la CIA y dos elementos de la Fiscalía de Chihuahua.

Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la detención de Jáuregui derivó de las investigaciones sobre la forma en que se organizó y ejecutó el operativo, así como de las posibles omisiones en la cadena de mando y el incumplimiento de los protocolos correspondientes.

La Fiscalía de Chihuahua investiga omisiones en la cadena de mando durante el operativo en el que participaron agentes de la CIA. (Cuartoscuro)

¿Por qué detuvieron a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua?

De acuerdo con Loya Chávez, el pasado 24 de abril se creó una unidad especial dentro de la Fiscalía para investigar lo ocurrido en El Pinal. Las indagatorias confirmaron la probable participación de personas extranjeras en el despliegue, un hecho que la institución había informado el 12 de mayo.

A partir de estas investigaciones, un juez de control emitió una orden de aprehensión contra el exfiscal por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, contemplados en los artículos 253, fracciones segunda y cuarta, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

“Lo que se investiga es la forma en la que se condujo este operativo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables”, explicó Loya Chávez.

El funcionario aclaró que la detención del exfiscal no implica desconocer el trabajo de las corporaciones que participaron en el operativo, pero sostuvo que los resultados no eximen a los funcionarios de responder por posibles irregularidades.

“Un buen resultado no justifica violar la ley (...) Quien trabaje o haya trabajado en esta fiscalía y cometa un delito será puesto a disposición de la autoridad. Hoy lo estamos cumpliendo”, afirmó.

¿Qué sigue en el proceso contra César Jáuregui?

Tras su detención, el exfiscal de Chihuahua será presentado ante un juez de control para la audiencia inicial, en la que se dará inicio formal al proceso penal.

La Fiscalía aseguró que se respetarán sus derechos y el debido proceso, y que informará oportunamente sobre los avances del caso.

“El crimen no puede combatirse al margen de la ley y nadie, sin importar su cargo, puede torcerla en nombre de un buen fin. Informaremos oportunamente sobre el avance del proceso.“, señaló Lozoya Chávez al concluir su mensaje.