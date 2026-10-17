‘Pepín’ López Obrador descarta candidatura en 2027 o 2030: ‘Mi aspiración es irme a mi terrenito’

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, descartó participar en la contienda electoral de 2027 y aseguró que tampoco tiene aspiraciones políticas para 2030, luego de que su sobrino Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Pío López Obrador se registraran en el proceso interno de Morena para las coordinaciones de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional.

“Mi aspiración que tengo es irme a mi terrenito allá, a descansar más adelantito”, expresó el funcionario al ser cuestionado sobre la posibilidad de buscar una candidatura en el proceso electoral intermedio.

El exalcalde de Macuspana, también conocido como ‘Pepín’ López Obrador, afirmó que actualmente está concentrado en su responsabilidad dentro del gobierno estatal, al que llegó por invitación del gobernador Javier May Rodríguez.

“Yo estoy trabajando para servir a los ciudadanos. Para eso me invitó Javier May”, sostuvo al rechazar que tenga intenciones de registrarse en el proceso interno de Morena.

Sobre la participación de sus familiares en la contienda partidista, consideró que están en su derecho de buscar una candidatura, pero subrayó que deberán someterse a los mecanismos de selección establecidos por Morena, como cualquier otro militante.

“Está en su derecho, pues, pero cada quien”, comentó al referirse al registro de su hermano Pío López Obrador en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En tanto, su sobrino dejó en claro que aspira a una diputación federal por el sexto distrito federal en Tabasco, por lo que se mantiene en recorridos casa por casa.

Ante los señalamientos sobre un posible beneficio para familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobierno rechazó que tengan aseguradas las candidaturas solo por sus vínculos consanguíneos.

“Porque aunque sea familiar, tiene que pasar por las urnas”, afirmó. También negó tener familiares trabajando bajo su responsabilidad dentro de la Secretaría de Gobierno.

Al ser cuestionado sobre si existe una línea para definir quiénes serán los candidatos de Morena, sostuvo que el partido recurre a encuestas para determinar a sus perfiles.

“Si ganan la encuesta estos parientes míos que están ahí, ¿qué dicen ustedes? Si la ganan, van a pasar, pero si no la ganan, pues que se vayan a trabajar en otro lado”, declaró.

López Obrador insistió en que, a diferencia de las críticas sobre posibles privilegios para quienes comparten su apellido, los aspirantes deberán competir para obtener una candidatura.

Finalmente, reiteró que su prioridad es atender sus responsabilidades en la administración estatal.