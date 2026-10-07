‘Andy’ López Beltrán recibe respaldo en celebración de 15 años de Morena: ‘No estás solo’

'Andy' López Beltrán fue recibido por morenistas que le pidieron fotos y le ofrecieron su respaldo.

Morena celebró los 15 años de su fundación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y entre los invitdos estuvo Andrés ‘Andy’ López Beltrán, quien recibió el respaldo de la 4T.

Mientras caminaba hacia su lugar, ‘Andy’ López Beltrán, que aspira a ser diputado por Tabasco, fue recibido con el grito de ‘no estás solo’, a meses de que informara que Estados Unidos le retiró la visa americana y recibiera críticas y señalamientos de la oposición.

Funcionarios morenistas se tomaron fotos con ‘Andy’ López Beltrán, quien saludó a sus compañeros de movimiento.

¿Qué otros invitados hubo en ‘los XV’ de Morena?

En la celebración de Morena también estuvo Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, además de Santiago Niego, que se perfila para la candidatura al gobierno de Querétaro, y Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca con pasado priista.

De acuerdo con Quadratín, se escucharon expresiones en contra de Murat, a quien le gritaron que “no es Morena”; sin embargo, el funcionario continuó en el lugar.

Morena llama a la unidad en celebración de 15 años

La celebración de los 15 años de Morena incluyó un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum y un repaso de la trayectoria del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador del movimiento, pero la principal encomienda de los liderazgos fue llamar a la unidad.

Ariadna Montiel, líder nacional del partido; Citlalli Hernández, presidenta del Consejo General, y Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, encabezaron el presídium y llamaron a evitar rompimientos de cara a las elecciones de 2027.

Ariadna Montiel estuvo presente en la celebración de los 15 años de Morena en el Auditorio Nacional. (Nicolas Tavira)

Alfonso Durazo llamó a construir coaliciones y acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la segunda mitad de su gobierno.

Además, advirtió sobre los riesgos de las divisiones internas y cómo eso puede perjudicar en las elecciones donde Morena y aliados se juegan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado.

Para ello, es necesaria la inclusión, la formación de nuevos cuadros y la continuidad de las transformaciones.

Alfonso Durazo llamó a la unidad dentro de Morena durante su 15 aniversario. (Nicolas Tavira)

Con información de Quadratín.