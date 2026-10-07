Monreal advierte a diputados que no irán a fiesta de Morena hasta discutir punto por punto de Ley Antimemes

La Ley Antimemes dejó a diputados de Morena sin fiesta. Monreal reclamó a PRI, PAN y MC por extender el debate en la Cámara de Diputados. (Cuartoscuro).

La oposición se frota las manos... El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reprochó a las bancadas opositoras por extender el debate de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como “Ley Antimemes”, lo que, dijo, impedirá a legisladores morenistas acudir al festejo por los 15 años de la fundación de su partido.

Desde la tribuna de San Lázaro, Monreal recordó que había solicitado a los coordinadores parlamentarios que las discusiones pendientes se desahogaran con rapidez para permitir que las y los diputados de Morena acudieran este miércoles al Auditorio Nacional, donde se realizaría la celebración.

“Yo les había pedido cortésmente que introdujéramos a la discusión los tres dictámenes ayer, porque queríamos los militantes de Morena participar del aniversario que este día se celebra en el Auditorio Nacional de los quince años de la fundación de Morena como asociación civil”, señaló.

El morenista acusó que el debate de la reforma se desvió hacia otros temas políticos y cuestionó que integrantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano no atendieran el “gesto de cortesía política” que había solicitado antes de la sesión.

“No creo que sea correcto se trasladen debates para intentar impedirnos ir a la celebración de los quince años de Morena”, reclamó Monreal.

Morena se resigna a perderse el festejo

El coordinador parlamentario reconoció que la discusión se había intensificado y que ya no habría oportunidad de concluirla antes de las 17:00 horas, por lo que las y los diputados morenistas tendrían que permanecer en San Lázaro para continuar con los trabajos legislativos.

“Continuemos el debate. Nosotros en Morena no vamos a apresurar los tiempos. Si no se quiso atender, o no se quiere otorgarnos un gesto de cortesía política, no se preocupen, vamos a estar en el debate, aunque no vayamos a la celebración de los 15 años de Morena”, afirmó.

Monreal sostuvo que la prioridad sería cumplir con el trabajo legislativo, aunque eso significara perderse el evento partidista. Incluso señaló que los festejos podrían seguirse por televisión o redes sociales.

“Veremos la celebración y escucharemos los discursos por televisión o por redes, pero esta es nuestra obligación, estar aquí, y esa es la prioridad de Morena”, agregó.

El coordinador morenista también había advertido que, si el debate de la reforma no concluía a tiempo, los legisladores tendrían que quedarse en la Cámara de Diputados.

“Si no alcanzamos el debate, no vamos a ir. Que nos disculpe la presidenta Ariadna y la gente que organizó el evento, pero es más importante cumplir con este dictamen”, dijo por la mañana.

¿Qué se discute en la llamada ‘Ley Antimemes’?

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies para establecer nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de internet frente a contenidos que infrinjan derechos de autor.

La reforma establece de uno a cinco años de prisión y multas de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para determinados usos, a escala comercial, de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales, cuando tengan como finalidad inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.

Sin embargo, la oposición advierte riesgos para publicaciones periodísticas o contenidos relacionados con la libertad de expresión.

Durante la discusión, la panista Kenia López Rabadán sostuvo que las nuevas disposiciones podrían llevar a los proveedores a retirar contenidos que incomoden al gobierno, mientras que la priista Ariana Rejón Lara señaló que podrían afectar a periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos.

La reforma todavía no concluye su trámite en la Cámara de Diputados, pues después de la aprobación en lo general continúa la discusión y votación de los artículos reservados en lo particular.

Morena celebra 15 años

El festejo corresponde a los 15 años de Morena como asociación civil. El 2 de octubre de 2011, Andrés Manuel López Obrador encabezó la creación de la organización, que posteriormente se convirtió en partido político nacional en 2014.

La celebración fue recorrida para este miércoles en el Auditorio Nacional, donde se esperaba la presencia de gobernadores, dirigentes y militantes.

Sin embargo, ante la extensión de los trabajos legislativos, Monreal confirmó que las y los diputados de Morena tendrían que permanecer en San Lázaro para continuar con el debate de la reforma.

Aunque el coordinador había reprochado a la oposición no facilitar que los legisladores acudieran al festejo, finalmente sostuvo que la bancada guinda permanecería en el Pleno para cumplir con sus labores legislativas.