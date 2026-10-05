PT ‘cierra la puerta’ a candidatura de Tatiana Clouthier en Nuevo León: ‘Es militante de Morena’

El PT dejó claro que Tatiana Clouthier permanece como militante de Morena y por eso participó en su proceso interno.

Geovana Bañuelos, vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT) y quien está en la mesa electoral del partido, descartó que apoyen la aspiración de Tatiana Clouthier a la gubernatura de Nuevo León, luego de que se inconformó con Morena por designar a Clara Luz Flores y crear un movimiento aparte.

“Nosotros tenemos a un compañero que es diputado con licencia, Jesús Elizondo, que es un extraordinario perfil joven con una gran capacidad y desde la etapa temprana de la convocatoria, nosotros le solicitamos que aceptara la invitación para registrarse en nuestro partido político.

“Él es nuestro aspirante a coordinador estatal y estamos solicitando que se haga una encuesta en el caso de él y de nuestra compañera Clara Luz”, agregó.

Bañuelos fue cuestionada en si no habría apoyo hacia la morenista, quien desde 2018 fue apodada como la ‘tía Tatis’ cuando fue coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

‘Tatiana Clouthier acudió al proceso interno de Morena’

“Tatiana, nosotros la respetamos muchísimo, pero es una compañera militante de Morena y ella acudió a su proceso interno, y ya se expresó respecto a ella”.

Sobre el nombramiento de Andrea Chávez como candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez, luego de que no quedó como candidata a la gubernatura, aspiración que el PT apoyaba, la senadora la felicitó.

“La registramos también dentro del PT y bueno, es una decisión que entiendo que tomó junto con su equipo y nosotros le deseamos mucho éxito”, dijo.

Ignacio Mier descarta rompimiento con Tatiana Clouthier

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, también se pronunció por la inconformidad de Tatiana Clouthier y dijo:

“A Tatiana la conozco, fue mi compañera diputada, fuimos compañeros en el proceso 2018, ella fue la coordinadora, ella debe tener sus elementos, yo la conozco perfectamente bien.

“Como todos los políticos, también tiene… No le corre atole por las venas, y la política es pasión, es emoción; hay que ver en los próximos días en qué sentido va este anuncio que hizo, pero que nunca mencionó rompimiento con Morena”.

Sin embargo, destacó que la política no se limita a los cargos, y cuando se aceptan ciertas reglas, se gana o se pierde.