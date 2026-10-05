‘Premio de consolación’ para Andrea Chávez: Morena le da candidatura para alcaldía de Ciudad Juárez

Andrea Chávez evitó respaldar directamente a Cruz Pérez Cuéllar después de que Morena publicó los resultados de la encuesta en Chihuahua.

Andrea Chávez fue elegida por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, esto tras perder la encuesta para la gubernatura de Chihuahua.

“Andrea Chávez se suma a esta tarea con la responsabilidad de contribuir a fortalecer la organización territorial, convocar a la unidad de nuestro movimiento y trabajar, junto con la militancia y el pueblo”, anunció el partido este lunes 5 de octubre.

Con esta designación, Andrea Chavéz pasa a ser la virtual candidata de Morena para Ciudad Juárez, municipio actualmente gobernado por Cruz Pérez Cuéllar, alcalde que la derrotó en la encuesta estatal.

Andrea Chávez no felicitó a Cruz Pérez Cuéllar

Fue justo hace una semana cuando la senadora con licencia perdió la chance de competir por la gubernatura de Chihuahua en 2027.

Al igual que Tatiana Clouthier, cuando la prensa reunida en el Wall Trade Center de la CDMX le preguntó si respaldaba al ganador de la contienda, Cruz Pérez Cuellar, Andrea Chávez ‘se fue por la tangente’ y remarcó su compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum y el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Yo respaldo a todos los chihuahuenses que me abrieron sus puertas y también a los que abrieron la posibilidad de acompañar otros esfuerzos”, dijo el pasado 28 de septiembre.

No obstante, Andrea Chávez no rompió con el partido como sí lo hizo Tatiana Clouthier, quien anunció un movimiento en Nuevo León y aseguró que Morena cometió un error al elegir a Clara Luz Flores como su virtual candidata para la gubernatura del estado.

El PT ‘tentó’ a Andrea Chávez: Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados petistas, abrió la posibilidad a que la senadora fuera la abanderada del partido en la elección en Chihuahua.

Andrea Chávez vs. Cruz Pérez Cuéllar: Los resultados de la encuesta de Morena en Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar derrotó a Andrea Chávez por 8.5 puntos contra 1.5, aunque varios de los indicadores mostraron diferencias estrechas entre ambos aspirantes.

Chávez superó a Pérez Cuéllar en dos rubros: honestidad, con 18.94 por ciento frente a 18.33 por ciento, y cercanía, con 22.48 por ciento contra 21.99 por ciento. Esos resultados le dieron los únicos 1.5 puntos que acumuló en la evaluación.

Cruz Pérez Cuéllar tomó protesta como coordinador estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Chihuahua. (Camila Ayala Benabib)

Pérez Cuéllar se impuso por márgenes relativamente pequeños en opinión positiva, con 29.64 por ciento contra 29.48 por ciento; y en la evaluación sobre si cumple como funcionario, con 17.37 por ciento frente a 16.96 por ciento. La ventaja fue mayor en conocimiento de los problemas de Chihuahua, donde obtuvo 27.02 por ciento, frente al 23.55 por ciento de Chávez.

En los indicadores de mayor peso, Pérez Cuéllar también quedó arriba: como mejor candidato, obtuvo 31.40 por ciento contra 28.95 por ciento; en intención de voto, 30.77 por ciento frente a 27.08 por ciento; y en la preferencia para representar a la alianza Morena-PT-Verde, alcanzó 31.53 por ciento, mientras Chávez obtuvo 30.61 por ciento.